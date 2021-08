Braunschweig. 715 Frauen und Männer kandidieren für den Rat und die Stadtbezirksräte, und acht Bewerberinnen und Bewerber treten fürs OB-Amt an.

Kommunalwahl Ab Montag ist in Braunschweig die Briefwahl möglich

Die Beteiligung zur letzten Kommunalwahl in Braunschweig im Jahr 2016 lag bei 55,6 Prozent. Zur OB-Wahl im Jahr 2014 waren es 49,5 Prozent – und bei der damaligen Stichwahl sogar nur 36,1 Prozent. Dieses Mal ist beides kombiniert: Rat und Stadtbezirksräte PLUS Direktwahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin. Ob sich dies positiv auf die Wahlbeteiligung auswirkt, ist ungewiss.

Fakt ist aber, dass am 12. September fast 200.000 Braunschweigerinnen und Braunschweiger wahlberechtigt sind. Auch Jugendliche ab 16 dürfen ihre Stimme abgeben. Sie alle erhalten in diesen Tagen amtliche Post: die Wahlbenachrichtigung. Der Versand soll laut der Stadt spätestens am 21. August abgeschlossen sein. Wer bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber meint, wahlberechtigt zu sein, sollte sich umgehend beim Wahlamt melden. „Wer dies versäumt, läuft Gefahr, am 12. September nicht wählen zu können“, heißt es seitens der Verwaltung.

Wer direkt in der Briefwahlzentrale wählen will, sollte einen Termin buchen

Auf der Rückseite der Benachrichtigung ist der Antrag für die Briefwahlunterlagen abgedruckt. Man kann aber auch unter www.braunschweig.de/briefwahl den Online-Antrag nutzen. Die Unterlagen für die Briefwahl werden dann ab dem 16. August zugeschickt. Die Alternative: Wer will, kann ab Montag, 16. August, auch direkt in der Briefwahlzentrale in der Reichsstraße 3 vorbeikommen und dort sofort wählen oder seine Unterlagen abholen – bitte Personalausweis mitbringen. Die Öffnungszeiten: montags von 9 bis 18 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.

Für Briefwähler, die persönlich in die Wahlzentrale kommen, stehen Wahlkabinen bereit. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt die Stadt eine Terminreservierung unter www.braunschweig.de/wahlen. Die Briefwahl ist bis Freitag, 10. September möglich. An diesem letzten Tag schließt die Briefwahlausgabe bereits um 13 Uhr. Das Wahlamt bittet darum, sich frühzeitig um Briefwahlunterlagen zu kümmern, wenn das Wählen am Wahlsonntag keine Option ist.

Achtung: Die Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl am 26. September wird erst ab Ende August versandt. Die Briefwahl für die Bundestagswahl ist erst ab dem 23. August möglich.

Die Hälfte aller Kandidatinnen und Kandidaten tritt für Rat und Stadtbezirk an

Alle wichtigen Informationen zur Wahl bündelt die Stadtverwaltung zudem unter der Internetadresse www.braunschweig.de/meinewahl. Man kann dort Straße oder Wahlbezirk eingeben und erhält zum Beispiel Hinweise zum Wahllokal und zu den Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort.

Apropos Kandidaten: 1084 Bewerbungen sind für den Rat und die zwölf Stadtbezirksräte zugelassen. Dahinter stehen 715 Frauen und Männer. Etwa die Hälfte von ihnen (369) kandidiert sowohl für den Rat als auch für einen Stadtbezirksrat, so dass mehr als tausend Bewerbungen zustande kommen. Im Rat sind wieder 54 Sitze zu vergeben, in den Stadtbezirksräten insgesamt 202.

Für Fragen rund um die Kommunalwahl ist die zentrale Wahlauskunft unter (0531) 470-4114 erreichbar. Informationen gibt es auch im Internet unter www.braunschweig.de/kommunalwahl.

