Feuerwehr löscht Feuer in Braunschweiger Oettinger-Brauerei

Braunschweig. Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Samstag zur Oettinger-Brauerei in Braunschweig ausgerückt, weil dort ein elektrischer Schrank in Brand geraten war.

Brand in Brauerei: Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in der Nacht zu Samstag in die Oettinger-Brauerei in Braunschweig ausgerückt. Ersten Angaben zufolge hatte sich gegen 2.45 Uhr ein Brand in einem elektrischen Schrank in der Brauerei entwickelt. Das Feuer breitete sich bis in den Dachbereich aus, der Feuerschein konnte auch außerhalb des Brauereigeländes gesehen werden.

Feuerwehreinsatz bei der Braunschweiger Oettinger-Brauerei Feuerwehreinsatz bei der Braunschweiger Oettinger-Brauerei In der Nacht zu Samstag, 31. Juli, hat es bei der Oettinger-Brauerei in Braunschweig einen Feuerwehreinsatz gegeben. Foto: Jörg Koglin

Das Feuer konnte in der Nacht gelöscht werden

Gegen kurz vor 4 Uhr war der Brand gelöscht, bis zum Morgen dauerten die Nachlöscharbeiten an. Im Einsatz waren Einheiten der Braunschweiger Haupt- und Südwache mit Sonderfahrzeiten sowie die Ortsfeuerwehr Innenstadt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red

