HEH-Stiftung Braunschweig wird Partnerklinik in Netzwerk

Die Stiftung Herzogin-Elisabeth-Hospital (HEH) in Braunschweig ist neue Partnerklinik des trägerübergreifenden Qualitätsnetzwerks „Wir für Gesundheit“. Das Netzwerk umfasst nach Angaben der Stiftung mehr als 350 Partnerkliniken sowie eine Vielzahl ambulanter Einrichtungen in ganz Deutschland, die überdurchschnittlich hohe Behandlungs- und Servicequalität erbringen.

Klinik hat „deutlich überregionales Einzugsgebiet“

„Mit einem deutlich überregionalen Einzugsgebiet hat sich das HEH als große, bundesweit bedeutende orthopädische Fachklinik, die zudem als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung zertifiziert ist, einen Namen gemacht. In Form chirurgischer Zentren haben wir uns außerdem auf die Behandlung von Darmkrebs, Adipositas und Schilddrüsenerkrankungen spezialisiert und bilden, flankiert von einem interdisziplinären Schmerzzentrum und einer internistischen Abteilung samt Geriatrie, einen festen Bestandteil in der Versorgungslandschaft in Braunschweig und Südostniedersachsen“, wird Monika Skiba, geschäftsführende Vorständin der Stiftung zitiert.

Komfort im betrieblichen Gesundheitsmanagement

Die Mitgliedschaft in „Wir für Gesundheit“ bestätige den Anspruch an Service und Komfort, den das Haus nun auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements anbieten könne. Die freiwillige Teilnahme an externen Qualitätsprüfungen sei Basis für die Aufnahme in das Netzwerk, bei dem es sich um das größte deutsche Gesundheitsnetzwerk handele. Speziell für Arbeitgeber sei die PlusCard entwickelt worden, eine betriebliche Krankenversicherung, die den Mitarbeitern Privatpatienten-Komfort und weitere Services in der Stiftung sowie in allen weiteren Partnerkliniken des Netzwerks biete.

