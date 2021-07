Rat entscheidet: Braunschweiger Millenium-Berg soll bleiben

Blick auf den umstrittenen Millenium-Schuttberg, von der Weststadt aus in Richtung Norden.

Der Berg bleibt. Der Linksfraktion ist es nicht gelungen, eine Mehrheit zu gewinnen: Anke Schneider und Udo Sommerfeld hatten im Rat zwar noch einmal für ihren Antrag geworben, den Milleniumberg am Madamenweg teilweise abzutragen. Der baurechtswidrige Zustand müsse endlich beendet werden, bekräftigten sie. Doch die anderen Fraktionen hielten das nicht für angemessen.

Unumstritten ist, dass der Bauschutt-Berg vor Jahren deutlich höher aufgeschüttet wurde, als es zulässig war. Der damalige Millenium-Geschäftsführer hatte einst die Idee, über der dortigen alten Hausmülldeponie auf großen Mengen von Bauschutt und Erdaushub ein Amphitheater zu errichten. 2008 deckte die Linksfraktion jedoch auf, dass der Milleniumberg mehr als doppelt so groß geworden war wie erlaubt. Der Verantwortliche zahlte letztlich eine Geldstrafe, doch der Berg blieb.

„Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen“

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Flake sagte in der Ratssitzung: „Da kommt einem schon der Gedanke, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Da ist ein Mensch, der sehr gute Connections hat zur CDU, zu Ratsmitgliedern, zur Verwaltungsspitze. Der kommt mit der Idee, ein Freilufttheater in der alten Lehmkuhle zu machen. Wir sind dem auch mit Sympathie begegnet. Aber übriggeblieben ist ein riesengroßer Berg und ein riesengroßer Skandal. Wie konnte es eigentlich passieren, dass doppelt so viel Volumen aufgehäuft wird wie genehmigt, und dass keiner etwas merkt?“

Trotzdem: Auch wenn sie Sympathien für den Linken-Antrag habe – ein Rückbau wäre eine enorme Belastung für die Anwohner und die anliegenden Kleingärtner, so Flake. „Und der zweite Grund: Der Berg ist eigentlich ein Naturschutzgebiet geworden. Wir müssten das alles zerstören.“ Allerdings appellierte sie an die Verwaltung, mit dem Besitzer zu reden. „Man könnte ja aus diesem ökologischen Gebiet etwas Besonderes machen“, sagte sie. Angesichts des Skandals und der Bereicherung sei eine Pflege mehr als angemessen.

„Der Berg wächst immer mehr zu“

Auch ihr Fraktionskollege Wolfgang Büchs bekräftigte, dass auf dem Milleniumberg ein besonderer Artenreichtum vorzufinden sei: Bienen, Schmetterlinge, Heuschrecken und vieles mehr. Vor allem die Bereiche mit Trockenrasen seien wertvoll. Seine Sorge: „Der Berg wächst immer mehr zu.“ Schon jetzt machten sich Brombeergebüsche breit und Wald dränge immer weiter vor. Es müsse daher schnell reagiert werden.

Sein Wunsch: Die Verwaltung soll prüfen, wie der Besitzer zur Finanzierung der naturschutzfachlichen Pflege herangezogen werden kann. Und er sollte verpflichtet werden, an anderer Stelle Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, die sich dann in einer vergleichbaren Größenordnung bewegen wie die Kosten, die bei einem Rückbau entstünden, so Büchs.

Auch die Ausschussvorsitzende Nicole Palm (SPD) sprach sich gegen den Rückbau aus: „Gerade das ökologische Argument, auch wenn es schwerfällt, sollte Gewicht haben.“ Und Björn Hinrichs (CDU) meinte ebenso, dass die Belastungen insbesondere für die Kleingärtner zu groß wären.

