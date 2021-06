Zeugen rufen Polizei Pferde in Hondelage gefährdet – Verdächtiger gestellt

Zeugen riefen am Samstag die Polizei. Wieder hatte der Mann unberechtigt eine Koppel betreten.

Braunschweig. Der Mann, der in Hondelage immer wieder Pferde auf einer Weide gefüttert und so Tiere in Gefahr gebracht hatte, ist offenbar gefasst.