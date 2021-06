Zukunft der Innenstadt So könnte Braunschweigs erster Pocketpark aussehen

Ein erster Entwurf des Planungsbüros für den Pocketpark an der Kannengießerstraße, hier mit Blick vom heutigen Parkplatz in Richtung Theologisches Zentrum und Brüdernkirche.

Braunschweig. Das Projekt an der Kannengießerstraße neben der Brüdernkirche nimmt Gestalt an. Darüber hinaus soll noch mehr Grün in die Innenstadt.