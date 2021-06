Braunschweig. In der Zelle eines Gefängnisinsassen gerät eine Matratze in Brand. Die Polizei ermittelt jetzt wegen schwerer Brandstiftung.

Brand in der Justizvollzugsanstalt Rennelberg in Braunschweig

In der JVA in der Rennelbergstraße ist es am Mittwochabend zu einem Feuer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war in der Zelle eines Insassen eine Matratze in Brand geraten. Andere Häftlinge hatten dies bemerkt und Alarm geschlagen. Bedienstete der Justizvollzugsanstalt konnten den Brand schnell löschen. Einer von ihnen erlitt hierbei eine leichte Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und sicherte die Löscharbeiten ab. Außerdem sicherten die Beamten Spuren – sie ermitteln nun wegen schwerer Brandstiftung. „Hintergründe hierzu können aufgrund des laufenden Verfahrens nicht bekanntgegeben werden“, so die Polizei.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red