Braunschweig. Eine 25-Jährige alarmierte die Polizei. Diese sucht nun Zeugen zu dem Vorfall an den Fahrradständern.

Ein Exhibitionist hat sich am Braunschweiger Hauptbahnhof entblößt.

Exhibitionist Braunschweig Mann entblößt sich am Braunschweiger Hauptbahnhof

Ein Mann ist am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr mit geöffnetem Hosenstall und heraushängendem Glied an den Fahrradständern am Hauptbahnhof entlangspaziert. Eine 25-jährige Frau bemerkte ihn und verständigte die Polizei.

Täter flüchtet vor Polizei

Der Exhibitionist sah, dass die Frau ihn entdeckt hatte. Er konnte vor dem Eintreffen der Polizei flüchten, teilte diese am Donnerstag mit. Der Mann soll mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke bekleidete gewesen sein. Des Weiteren habe er eine OP-Maske getragen, heißt es.

Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun wegen des Vornehmes einer exhibitionistischen Handlung. Zeugen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter (0531) 4763617 in der Polizeistation im Heidberg zu melden.

