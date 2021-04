Braunschweig. Einbrecher haben vermutlich in der Nacht zu Sonntag in der Turnhalle Lamme gewütet.

Die Polizei meldet einen Einbruch in Lamme.

Einbrecher zerstören Sportgeräte in Turnhalle Lamme

Mitglieder des TSV Germania Lamme haben am Sonntagmorgen entdeckt, dass in die Sporthalle der Grundschule Lamme eingebrochen wurde. Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten die Spuren.

Gestohlen wurde offenbar nichts

Die Täter waren vermutlich in der Nacht auf Sonntag in das Gebäude eingebrochen. In der Sporthalle wurden diverse Sportgeräte beschädigt oder zerstört, meldet die Polizei. Vermutlich wurde nichts gestohlen. Das zuständige Fachkommissariat habe die Ermittlungen aufgenommen.

red