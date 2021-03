Stadt Braunschweig nimmt neuen „Blitzer“ in Betrieb

Die Stadtverwaltung weitet gemäß Ratsauftrag ihre Geschwindigkeitsüberwachung aus. In diesen Tagen geht ein Anhänger mit eingebauter Messtechnik, eine sogenannte Semistation, zunächst in den Test- und anschließend in den regulären Überwachungsbetrieb, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Zunächst wird das Personal geschult

Zu Beginn werde das Personal im Umgang mit dem Gerät geschult. Dies habe sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie verzögert.

Die akkubetriebene Semistation vereine die Vorteile stationärer und mobiler Überwachungstechnik: Der Standort könne flexibel gewechselt werden, die Geschwindigkeit werde rund um die Uhr autark überwacht, ohne dass die permanente Anwesenheit von Messpersonal erforderlich sei. Die Station könne zum Beispiel in Parkbuchten aufgestellt werden, und bei den Verkehrsteilnehmern trete kein Gewöhnungseffekt ein. Die Einsatzorte des Anhängers für das Stadtgebiet würden von der Verwaltung mit der Polizei festgelegt.

Auch stationäre Anlagen werden errichtet

„Wie berichtet, werden zudem an der Wolfenbütteler und der Gifhorner Straße stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen aufgestellt. Dafür werden in den nächsten Wochen bauvorbereitende Maßnahmen vorgenommen. Dabei kommt es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Im Juni sollen die Säulen in Betrieb gehen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

red