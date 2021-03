Ein unbekannter Täter hebelte am Samstagmorgen gegen 4 Uhr ein Fenster zu den Büroräumen einer Autovermietung in der Hamburger Straße in Braunschweig auf. Laut Polizeibericht durchsuchte er die Innenräume nach Diebesgut, löste allerdings auch die Alarmanlage aus. Die Polizei war so sehr schnell vor Ort. Allerdings war der Täter mittlerweile geflüchtet, er hatte kein Diebesgut mehr mitnehmen können. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden. red.