Ein Jahr Corona – Was für ein Engagement in Braunschweig!

Mit dem Gabenzaun hinterm Karstadt in der Schuhstraße fing es im Frühjahr 2020 an, inzwischen gibt es das „Lebensmittelpunkt“-Regal an der Brüdernkirche: Lebensmittel, Kleidung, Tierfutter liegen dort bereit. Aufgestellt wurde das Regal von der Initiative Schrill in Kooperation mit dem Theologischen Zentrum.

Foto: Karsten Mentasti