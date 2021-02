Feuerwehr löscht Schornsteinbrand in Braunschweig

Am späten Donnerstagabend ist die Feuerwehr in die Autorstraße zu einem Schornsteinbrand ausgerückt.

Am späten Donnerstagabend ist die Feuerwehr in Braunschweig zu einem Schornsteinbrand ausgerückt. In der Autorstraße hatten mehrere Anrufer gegen 23 Uhr starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Wohnhauses gemeldet. Laut Feuerwehr wurden keine Menschen verletzt.

Schornsteinbrand in Braunschweig: Ursache ist unbekannt

Nach intensiver Erkundung über die Drehleiter entdeckte die Feuerwehr einen Schornsteinbrand in einem Acht-Parteien-Wohnhaus, der sich vermutlich - so die Feuerwehr - bereits etwas zurückentwickelt hatte. Die Wehrleute reinigten den Schornstein mit einem Kehrbesen, die Glut kehrten sie im Keller aus und brachten sie ins Freie. Eine Brandentwicklung außerhalb des Schornsteins stellte die Feuerwehr nicht fest.

Da der Schornstein in mehreren Geschossen Risse aufwies, drückte der Rauch in mehrere Wohnungen. "Sämtliche Wohnungen wurden auf Rauch und Kohlenstoffmonoxid überprüft, eine Wohnung musste gewaltsam geöffnet werden", heißt es von der Feuerwehr. Nachdem der Schornstein abgekühlt und durch einen Schornsteinfeger kontrolliert worden war, übergab die Feuerwehr das Gebäude wieder an die Bewohner. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Freitag war der Einsatz beendet. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angabe machen.

red