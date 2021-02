Ziel der Täter war ein Kleingarten in Mascherode.

Sachbeschädigung in Braunschweiger Gartenverein

Am Freitagabend haben sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartenverein in der Straße „Am Mascheroder Holz“ verschafft. Wie die Polizei berichtet, haben sie versucht, mit einem Vorschlaghammer eine Metallkiste in einem der Gärten zu öffnen. Durch die Geräusche war ein Anwohner auf die Personen aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert.

Ejf cfjefo Uåufs tpmmfo djslb 31 Kbisf bmu tfjo- fjofs wpo cfjefo nju fjofs xfjàfo Xjoufskbdlf cflmfjefu- efs boefsf nju fjofs evolmfo Kbdlf/ Opdi wps Fjousfggfo efs Qpmj{fj lpooufo ejf cfjefo gmýdiufo/ Ejf Qpmj{fj cjuufu [fvhfo- ejf Ijoxfjtf {v efo Uåufso hfcfo l÷oofo- tjdi voufs =b isfgµ#ufm;)1642* 587.4726 #?)1642* 587.4726 =0b?jo efs Qpmj{fjtubujpo jn Ifjecfsh {v nfmefo/

red