Braunschweigs OB: Corona-Hilfen für Wirtschaft endlich auszahlen

Anlässlich der Beschlüsse zur Verlängerung und teilweisen Verschärfung der Corona-Beschränkungen hat Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth an Bund und Land appelliert, die angekündigten Hilfen für Unternehmen und Selbstständige nun endlich flächendeckend und vollumfänglich auszuzahlen. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es, insbesondere in Einzelhandel, Gastgewerbe, Veranstaltungsbranche und vielen Dienstleistungs-Gewerken drohten ansonsten Insolvenzen und Betriebsaufgaben. Dies hätte letztlich auch Auswirkungen auf die Entwicklung und Finanzlage der Städte.

Es müsse einen „Marshallplan für die Innenstädte“ geben, fordert Markurth. Zudem müssten die Kommunen zwingend auch für 2021 für zu erwartende finanzielle Ausfälle im städtischen Haushalt und den Gesellschaften einen Ausgleich erhalten – so wie dies bereits für 2020 geschehen ist.

Markurth: Kurzfristige Auszahlung ist überlebenswichtig

„Dass die Maßnahmen verlängert wurden, ist richtig“, so Markurth. „Auch in Braunschweig haben wir nach wie vor Infektionswerte, die zwar stagnieren, doch auf zu hohem Niveau. Da ist bisher noch keine durchschlagende Verbesserung sichtbar. Ich danke der Bevölkerung dafür, dass sie weiter die Einschränkungen akzeptiert, obwohl es für die Wirtschaft und damit für viele Beschäftigte und Selbständige eine schwerwiegende Belastung ist.“ Der Inzidenzwert in Braunschweig lag am Freitag bei 82,6. Zuvor hatte er sich lange knapp unter 100 bewegt.

Für viele Betriebe in Braunschweig sei eine kurzfristige Auszahlung der angekündigten Hilfen überlebenswichtig, betont Markurth. Bei vielen seien die Reserven aufgebraucht und die unternehmerischen Risiken angesichts der unklaren Situation kaum noch zu stemmen. Noch sei nicht absehbar, wann einzelne Branchen zumindest teilweise wiedereröffnen und damit wichtige Umsätze generieren können, um liquide zu bleiben.

Zudem bedeute selbst eine Wiedereröffnung nicht zeitgleich ein Ende der kritischen Situation für die Betriebe und die Innenstädte. Vielmehr sei mit einer langsamen Erholung zu rechnen. Daher fordert Markurth wie der Niedersächsische Städtetag ein umfangreiches Förderprogramm, mit dem Initiativen für den stationären Einzelhandel und die Innenstädte insgesamt nachhaltig gestärkt werden können.

Mindereinnahmen und höhere Ausgaben für die Städte

Zugleich schlage die Situation der Unternehmen und die Einschränkung des öffentlichen Lebens voll auf die kommunalen Haushalte durch. Wie 2020 sei mit Mindereinnahmen bei Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, dem kommunalen Finanzausgleich zu rechnen.

Ebenso seien Mehraufwand beziehungsweise geringere Einnahmen bei den eigenen Angeboten der Daseinsvorsorge der städtischen Gesellschaften, etwa bei der städtischen Verkehrsgesellschaft und dem städtischen Klinikum, zu rechnen. „Das bleibt eine Riesenherausforderung für kommunale Haushalte, wir haben keine Möglichkeiten, das aus eigener Kraft zu kompensieren.“

2200 mobile Rechner für Schülerinnen und Schüler

Eine immense Belastung bleibe das Thema für Lehrerschaft, Eltern und Schülerinnen und Schüler. Die grundsätzliche Regelung, die Präsenzpflicht aufzuheben, erscheine sinnvoll, so Markurth, weil dies Eltern entgegenkomme, die Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder haben. Natürlich bedeute das auch bundesweit eine große Herausforderung an die technischen Systeme und Server, bei denen nicht immer alles glatt laufe, weil mit so einer Situation nicht zu rechnen war.

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren umfassend in die digitale Ausstattung der Schulen investiert. Rund 3000 mobile Endgeräte aus dem Medienentwicklungsplan konnten ihm zufolge jetzt an Schülerinnen und Schüler verliehen werden. Zudem habe die Stadt 2020 etwa 1,5 Millionen Euro aus dem „Sofortausstattungsprogramm“ des Bundes und der Länder für rund 2200 Geräte und Zubehör für Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien sowie technische Ausstattung für die Schulen abgerufen. Mehr als 800 Geräte seien bereits in Nutzung, mehrere hundert in der Vorbereitung oder Lieferung. Zudem sei der Schulmittelfonds für die Finanzierung von LTE-Routern für Schülerinnen und Schüler geöffnet worden, die keinen ausreichend starken Internetzugang haben.

„Zuwenig Impfstoff für flächendeckendes Impfen“

Zum Thema Impfungen kündigte Markurth an, dass die Stadt jetzt in den ersten Heimen mit der Zweitimpfung beginne. „Wir kommen gut voran.“ Gleichzeitig sei die Versorgung mit Impfstoff weiterhin nicht ausreichend für großflächige Impfungen. Er plädierte dafür, dass die Impfzentren erst in Betrieb genommen werden sollten, wenn die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen erledigt seien. Hier liege ein Schwerpunkt der Infektionen.

