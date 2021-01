Unwirtschaftlich - Penny schließt Markt in der Kastanienallee

Die Penny Markt GmbH hat ihre Filiale in der Kastanienallee, Ecke Altewiekring zum Ende 2020 nach mehr als 30 Jahren geschlossen - aus wirtschaftlichen Gründen, wie es heißt. Die Filiale war am 13. August 1987 eröffnet worden. Die Verkaufsfläche betrug zuletzt 283 Quadratmeter und war damit deutlich zu klein für das neue Penny-Filialkonzept, das bereits an mehreren Standorten in Braunschweig umgesetzt wurde, so in der Fabrikstraße, an der Hagenbrücke und in Lehndorf.

Insgesamt betreibt Penny damit nur noch acht Märkte in Braunschweig. Sitz der Penny-Markt GmbH ist Köln. Der Lebensmittel-Discounter betreibt in Deutschland mehr als 2.000 Märkte. Seit 1989 gehört Penny vollständig zur Rewe Group. Der erste Penny-Markt eröffnete am 17. Mai 1973 in der Innenstadt von Limburg an der Lahn.

