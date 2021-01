Spendermärchen geht weiter: 10.000 Euro für Safari-Reitbahn-Tiere

Senior-Chef Nino Frank mochte es zunächst kaum glauben. Er dachte an einen Scherz, als Sohn Gino ihm von einer weiteren Folge des „Spendenmärchens“ berichtete, in dem die Reitbahn-Betreiber-Familie Frank unverhofft die Hauptrolle spielt. Der anonyme Spender, der schon so vielen Menschen und Tieren in Not geholfen hat, hat Familie Frank und den Tieren ihrer Safari-Reitbahn nach einem Bericht in unserer Zeitung („Reitbahn-Tiere in Not“) 10.000 Euro in bar vermacht. Und das sorgte zunächst für ungläubiges Staunen, denn 10.000 Euro schenkt einem einer nicht alle Tage.

„Mir fehlen die Worte“

„Er dachte, ich will ihm einen vom Pferd erzählen“, lachte am Dienstag Junior-Chef Gino Frank, als wir ihm das Geld aushändigten. Der 32-Jährige war selber baff. „Mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“

Inzwischen weiß auch Vater Nino Frank, der mit seinen rund 100 Tieren – Kamele, Alpakas, Zebras, Ponys, Ziegen – seit drei Jahrzehnten durch die Region tourt, um den Menschen, speziell den Kindern eine Freude zu machen, dass ihm „keiner vom Pferd“ erzählt wurde, dass es doch noch Menschen gibt, die in schwierigen Corona-Zeiten ein großes Herz für Tiere haben.

„Glückstag für Familie Frank“

„Gern möchte ich mein Scherflein dazu beisteuern, dass Sie und ihre Tiere den Winter und die Corona-Pandemie leichter überstehen können“, heißt es unter der Überschrift „Glückstag für Familie Frank“ in einem netten Begleitschreiben des Spenders an die Familie. Und die freute sich närrisch, wie auch der Landkreis Helmstedt, der nun endlich die gestundeten Wasser- und Stromkosten erhält. Denn seit Monaten sitzen die Franks mit ihrer Safari-Reitbahn in ihrem Winterquartier in Barmke fest – seit November 2019 ohne jegliche Einnahmen. 4.000 Euro, das habe man so entschieden, überweise man an den Kreis, um die aufgelaufenen Schulden zu tilgen. „Mit dem Rest zahlen wir unsere Versicherungsbeiträge für Tiere und Fahrzeuge“, erklärt Gino Frank. Die Versicherung benötige man, weil man noch in diesem Jahr trotz Corona-Auflagen auf Tournee gehen möchte.

„Der Januar ist immer der schwerste Monat“

Der Januar sei Jahr für Jahr der schwerste Monat für sein Unternehmen. „In kurzer Zeit werden alle Zahlungen fällig.“ Tag für Tag, so der 32-Jährige, habe man rund 300 Euro an Kosten. Da komme die Spende gerade recht. Außer den 10.000 Euro habe man auch mehrere kleinere Spenden erhalten – und einige Heu- und Strohballen von Landwirten. Damit komme man erstmal locker durch den Januar. Vor allem die bis zu 2,60 Meter großen russischen Kamele futtern den Franks förmlich die Haare vom Kopf.

Die Safari Reitbahn mit ihrem rollenden Zoo ist vielen Menschen in der Region, vor allem Familien mit Kindern, ein Begriff. Die zwölfköpfige Schausteller-Familie ist in der 8. Generation unterwegs. Vor 30 Jahren erwarb Franks Vater die ersten russischen fünf Kamele in Kasachstan und rettete sie dort vor einer ungewissen Zukunft.