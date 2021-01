Braunschweig. Nach der Explosion in der Nacht zu Samstag in Kralenriede sucht die Polizei Zeugen. Verletzt wurde niemand.

Zigarettenautomat in Braunschweig gesprengt

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten am Bienroder Weg in Höhe der Bushaltestelle „Michelfelderplatz" gesprengt und komplett zerstört. Wie die Polizei mitteilt, lagen im Umkreis von mehreren Metern Trümmerteile des Automaten, Tabakwaren und Münzgeld verstreut.

„Die Explosion wurde durch eine Besatzung eines Rettungswagens beobachtet, die in diesem Moment zufällig den Bienroder Weg befuhr und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei und des Sicherheitsdienstes vor Ort bleiben konnte“, so die Polizei.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Die Beamten sicherten den Tatort, führten eine Spurensuche durch und stellten die aufgefundenen, zum Teil beschädigten Zigarettenschachteln sowie das Bargeld sicher. Ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion wurde eingeleitet. Nun bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden.

