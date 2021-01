Braunschweig: Statt Bussen sollen nachts Mini-Busse fahren

Foto: Bernward Comes

Der meist leere große Nacht-Linienbus in die Ortsteile, hier die Linie 465 von Broitzem nach Rüningen.

Braunschweig. Am Stadtrand sollen sich die Busverbindungen verbessern. Stadtverwaltung und TU starten eine Bürger-Befragung zu den Plänen.

Die Busverbindungen am Stadtrand von Braunschweig sollen sich grundlegend ändern. Klappt alles wie erhofft, soll es nachts keinen Fahrplan mehr geben. Mini-Busse mit nur noch 16 Sitzplätzen werden bei Bedarf unterwegs sein.

Eine Handy-App wird dabei eine große Rolle spielen. Um all dies vorzubereiten, haben Stadtverwaltung und TU Braunschweig nun eine große Online-Umfrage gestartet.

In den Haltestellen der BSVG werden demnächst Werbeplakate hängen. Auf ihnen befindet sich ein sogenannter QR-Code. Wird er mit dem Handy gescannt, kommt man direkt zur Befragung. Alternativ: Man gibt in eine Internet-Suchmaschine den Begriff "DiMo-BS" ein. DiMo-BS steht für „Digital unterstützte Mobilitätsgarantie in Braunschweig".

Dabei handelt es sich um Braunschweigs Beitrag im Wettbewerb um Fördergelder des Bundesforschungsministeriums. Die Vorbereitungen haben vor einem Jahr begonnen. 47 Kommunen beteiligen sich und erhielten je 100.000 Euro, um ein Konzept zu erstellen. Im März wird sich entscheiden, welche 15 Kommunen weitere Fördergelder erhalten. Braunschweig hofft auf 1,2 Millionen Euro.

So wird das Plakat aussehen, das in den BSVG-Haltestellen für die Bürgerbefragung wirbt. Foto: BSVG

Endet der Versuch erfolgreich und erweist sich als wirtschaftlich, soll es kein Zurück mehr geben.

Warum die Pläne abhängig von Fördergeldern sind, erklärt seitens der Stadtverwaltung Michael Walther so: "Es gibt keine Erfahrungen, wie man mit neuen Technologien die Busverbindungen am Stadtrand optimieren kann. Nur Fördergelder versetzen uns in die Lage, nach einer Lösung zu suchen, die das finanzielle Risiko minimiert und mit der auch die Fahrgäste zufrieden sind."

Beabsichtigt ist: Endet der Versuch erfolgreich und erweist sich als wirtschaftlich, soll es kein Zurück mehr geben. Aus der einjährigen Testphase, die Mitte des nächsten Jahres beginnen soll, wird ein Regelbetrieb. Wahrscheinlich als Vorbild für alle Ortsteile am Stadtrand.

Der Regionalverband ist Projektpartner. Denn im Erfolgsfall ist auch die Übernahme in ländliche Regionen möglich

Projektpartner ist der Regionalverband. Denn sollte der Test in Braunschweig das Zeug zu einem Erfolgsmodell haben, wäre die Übernahme auch für ländlich geprägte Gebiete in der Region möglich.

Dass Braunschweig höchst optimistisch ist, Fördergelder zu erhalten, liegt auch an den Partnern: Wissenschaftler aus Berlin sind dabei. Ebenso das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Zurzeit ist es jedoch die TU Braunschweig, die mit der Befragung Vorarbeiten leistet. Genauer: die Wissenschaftler um Prof. David Woisetschläger vom Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement.

Dienstleistungsmanagement? Woisetschläger erklärt das so: "Es soll ein radikaler Wandel erfolgen. Planer können die tollsten Ideen haben, wie man den Wandel meistert. Doch entscheidend ist: Was halten eigentlich die Kunden von den Ideen? Wer genau ist eigentlich Kunde? Für wen wird geplant? Welche Sorgen und Befürchtungen bestehen? Wie kann man die abstellen? Das ist bereits im Vorfeld zu berücksichtigen."

Entscheidende Vorarbeiten leistete der Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement der TU Braunschweig

Auf solche Fragestellungen ist der Lehrstuhl spezialisiert. Zehn Minuten Zeit muss man sich etwa für die Online-Befragung nehmen. Im Grunde besteht sie aus zwei Teilen. Einem eher allgemeinen Teil, in dem es zum Beispiel um Fragen zum Nutzungsverhalten und der Zufriedenheit mit dem bisherigen Angebot geht. Es schließt sich ein rund einminütiges Video an. Es zeigt, wie das Mini-Bus-System funktionieren könnte.

Im zweiten Teil geht es dann um Gretchenfragen. Zwar wird häufig kritisiert, dass Braunschweig, die Stadt der Wissenschaft und Mittelpunkt der wichtigsten Forschungsregion Europas, sich viel zu langsam in Richtung Smart City wandelt. Doch was kann man den Braunschweigern tatsächlich zumuten?

Es geht um Fragen wie: Lässt sich der Braunschweiger nicht nur für einen technologischen Wandel an sich begeistern, sondern macht er ihn auch mit? Und wenn ja: Wie bereitwillig? Zudem: Geplant ist zwar, dass die Mini-Busse barrierefrei sind. Doch wer hält ein Mini-Bus-System mit Handy-App für so tauglich, dass auch Hilfebedürftige oder Kinder damit klar kommen?

Das Angebot soll so überzeugend sein, dass die Braunchweiger Verkehrs-GmbH zusätzliche Fahrgäste gewinnt

Weil es sich dabei im Grunde um eine Art elektronisches Buchungssystem handelt, wollen die TU-Wissenschaftler auch wissen: Wer hat eigentlich schon einmal einen E-Scooter oder ein E-Bike ausgeliehen? Wer hat Erfahrung mit Carsharing?

Woisetschläger sagt dazu: "Fließen Fördergelder, wird es weitere Befragungen geben. Nicht nur während der Vorbereitungsphase, sondern auch während der Betriebsphase." So sollen Schwächen erkannt und abgestellt werden, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Das Angebot soll so überzeugend sein, dass die BSVG zusätzliche Fahrgäste gewinnt.

Auf welchen Buslinien der Testbetrieb erfolgen soll, wollen die Planer bekannt geben, sobald die Förderzusage vorliegt. Welchen Stellenwert das Projekt und die Befragung haben, beschreibt Oberbürgermeister Ulrich Markurth so: "Die Mobilitätswende funktioniert nur, wenn Menschen wirklich bereit sind, neue Angebote anzunehmen und in ihr persönliches Mobilitätsverhalten zu integrieren. Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen wir im Nahverkehr ein neues Angebot testen und verbessern."