46 Corona-Infektionen in Braunschweiger Pflegeheim

Unverändert gibt es in einer Reihe Braunschweiger Alten- und Pflegeheime sowie bei Pflegediensten Infektionen mit dem Corona-Virus. Am heftigsten ist momentan das Senioren- und Pflegezentrum Bethanien an der Helmstedter Straße betroffen. Laut der Stadtverwaltung sind dort 11 Beschäftigte und 35 Bewohnerinnen und Bewohnern nachweislich infiziert. Einige Ergebnisse stehen noch aus.

Bereits Mitte der Woche waren einige Infektionen bekannt geworden. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt PCR-Tests bei allen rund 400 dort lebenden oder arbeitenden Menschen veranlasst. Wie Feuerwehr-Chef Torge Malchau am Freitag im Bericht aus der Gefahrenabwehrleitung mitteilte, geht man von mehreren Infektionsherden in dem Heim aus. Vermutlich sei das Virus über verschiedene Wege eingeschleppt worden.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die evangelische Stiftung Neuerkerode als Betreiberin des Bethanien-Heims hatte schon am Mittwoch mitgeteilt, dass ab sofort ein Besuchsverbot bestehe. „Als Vorsichtsmaßnahme entschied sich die Geschäftsführung dazu, das Haus St. Vinzenz ebenfalls zu schließen, da es in der Mitarbeiterschaft beider Häuser zu Kontakten gekommen ist“, so die Stiftung.

Feuerwehr-Chef: Sterberate bei Menschen über 80 beträgt mehr als 12 Prozent

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Braunschweig am Freitag bei 94,6. Der Wert bewegt sich seit Tagen knapp unter 100. Seit März sind in Braunschweig 53 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, 29 davon seit Anfang Dezember. Torge Malchau bekräftigte noch einmal, wie wichtig es sei, insbesondere die Alten- und Pflegeheime zu schützen: „Bei den Über-80-Jährigen liegt die Sterberate bei über zwölf Prozent.“ In den Heimen lebten die Bewohner nun einmal eng zusammen, und körperlicher Kontakt sei aufgrund der Pflege gar nicht zu vermeiden. Vor allem mit Blick auf das Bethanien-Heim sagte er: „Wir waren und sind sicher, dass die Pflegekräfte dort ihr Bestes geben.“

Nach wie vor sind mobile Impfteams in den Alten- und Pflegeheimen im Einsatz. „Aktuell erhalten wir 1000 Impfdosen pro Woche“, so Malchau. „Das empfinden viele als wenig, aber wir müssen einen Blick zurückwerfen: Als die Pandemie im Frühjahr letzten Jahres ausgebrochen ist, hieß es, einen Impfstoff zu entwickeln wird anderthalb, zwei Jahre dauern – und es ist gelungen, einen Impfstoff innerhalb von weniger als einem Jahr zu entwickeln. Dass der noch nicht in der von uns allen gewünschten Menge zur Verfügung steht, ist nachvollziehbar. Die Produktion muss erst hochgefahren werden.“

Wenn die Bewohner und Beschäftigten in den Heimen geimpft sind, sollen weitere Menschen über 80 im Impfzentrum an der Reihe sein. „Das wird noch ein paar Tage dauern, bis das Impfzentrum an den Start geht“, sagt er Malchau. Zuletzt war Anfang Februar im Gespräch. Er bittet hier alle noch um ein wenig Geduld.

Appell: Regeln auch am Arbeitsplatz einhalten

„Eine weitere Bitte habe ich an Sie", so Malchau. „Der Lockdown, den wir alle durchleben, ist für viele existenzbedrohend und belastend – das können wir nachvollziehen. Aber wir kriegen immer wieder Hinweise, dass insbesondere in Firmen, in Geschäften und im Arbeitsleben die Regeln lockerer gehandhabt werden. Deswegen bitte ich alle, sich auch auf der Arbeit, insbesondere in den Pausen, dann, wenn man zusammensitzt, etwas isst, etwas trinkt, und dabei natürlich keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, wachsam zu bleiben, Abstände einzuhalten.“