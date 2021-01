Braunschweig: Drei Jugendliche wegen versuchten Mordes angeklagt

Vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Braunschweig hat am Dienstag ein Prozess wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung begonnen. Angeklagt sind zwei 17-Jährige und ein 19-Jähriger. Die drei jungen Männer aus Braunschweig sollen im April vergangenen Jahres versucht haben, einen Drogendealer abzuzocken: Er sollte ihnen für 500 Euro 60 Gramm Marihuana verkaufen. Die Männer hatten aber von Beginn an nicht vor, das Geld tatsächlich zu bezahlen. Vielmehr wollten sie laut Anklage das Gras ohne Bezahlung an sich nehmen und verkaufen.

Situation eskaliert bei Übergabe

Bei der Übergabe auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Lamme aber eskalierte die Situation: Als der Dealer merkte, dass er übers Ohr gehauen werden sollte, hielt er den 19-Jährigen fest. Es kam zum Handgemenge, dabei setzte der 19-Jährige erst Pfefferspray ein, dann zückte er ein Messer. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen. „Ich hatte Panik. Ich wollte nicht, dass jemand mit dem Messer verletzt wird“, so der 19-Jährige vor Gericht. Er räumte die Tat ein, gibt aber an, sich nicht an alles erinnern zu können.

Die drei Haupttäter teilten die Beute unter sich auf

Ein anderer aus dem Trio soll ebenfalls ein Messer eingesetzt und dem Dealer Schnittwunden im Gesicht zugefügt haben. Angeklagt wegen Beihilfe ist ferner ein 20-Jähriger. Er soll den Fluchtwagen gefahren haben. Die drei Haupttäter teilten die Beute, rund 50 Gramm Marihuana, anschließend unter sich auf.

Sechs Verhandlungstermine sind angesetzt. Das Urteil wird Ende Januar erwartet. 10 Zeugen und ein Sachverständiger sollen angehört werden. Drei Angeklagte haben angekündigt, sich zur Sache äußern zu wollen. Einer der 17-Jährigen war noch unschlüssig.