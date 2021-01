Braunschweigs Geschäftsleute weisen auf missliche Lage hin

Am Ringerbrunnen startete am Montag die Protest-Aktion des Einzelhandels.

Braunschweig. Am Montag startete eine bundesweite Protest-Aktion, die die Politik aufrütteln soll. Die Modebranche sieht sich besonders stark betroffen.

„Ich weiß nicht, wie ich die Januar-Miete zahlen soll. Wir warten immer noch auf die versprochene staatliche Dezemberhilfe“, klagt Ulrike Ring, Inhaberin des Mode-Filialisten „Summersby“. Sie und die anderen Geschäftsleute rund um das Konrad-Koch-Quartier haben sich am Montag an der bundesweiten Protestaktion „Wir machen AUFmerksam“ beteiligt, mit der die Modebranche auf ihre missliche Lage hinweisen will.

Wintermode noch fast komplett auf Lager

Der Modehandel, so Ulrike Ring, gehöre zu den Branchen, die vom wiederholten Corona-Lockdown am stärksten betroffen seien. Sie wisse nicht, mit welchem Geld sie die neue Sommermode einkaufen solle. Die Wintermode sei fast noch komplett auf Lager. „Wir können jetzt nur hoffen, dass es auch noch im Februar kalt bleibt, damit wir noch etwas davon verkaufen können.“

Anders als viele andere Händler habe die Modebranche „verderbliche Ware" in den Regalen, die sich in anderen Jahreszeiten kaum bis gar nicht mehr verkaufen lassen, heißt es im Aufruf zur Aktion. Zudem müsse ständig Platz geschaffen werden für nachkommende Artikel. 65 Prozent des stationären Handels seien durch die Pandemie-Maßnahmen unmittelbar betroffen. Es drohe nicht nur das Aus dieser Betriebe, sondern es gleiche einer „staatlich angeordneten Hinrichtung“.

Einzelhandel fordert angemessene Entschädigungen

Branchenexperten rechnen mit Rabattaktionen über 50 Prozent, wie früher im Winterschlussverkauf. Die Aktion „Wir machen AUFmerksam“ startete symbolträchtig am 11. Januar um 11 Uhr, an dem Tag, an dem die Geschäfte eigentlich wieder öffnen sollten. Nun bleiben sie aber bis auf Weiteres geschlossen, mindestens bis Ende des Monats.

Die Forderungen der Aktion: Die Einzelhändler fordern eine Gleichbehandlung mit der Gastronomie, welche 75 Prozent ihrer Umsatzeinbußen im Vergleich zu November und Dezember 2019 erstattet bekommt, die Wiedereröffnung des derzeit geschlossenen lokalen Einzelhandels oder, alternativ, angemessene Entschädigungen. Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben die Initiatoren zwei Plakate entwickelt, die von der Website „Freundschaftsdienst.eu“ heruntergeladen werden können.

Möglichst viele Modehändler sollen die ausgedruckten Plakate in ihre Schaufenster hängen und sich sowie die Mitarbeiter mitsamt Plakat fotografieren. Die Fotos, so die Idee, sollen anschließend über möglichst viele Social-Media-Kanäle verteilt werden. „Je mehr Händler es machen, desto größer sind die Chancen, dass die Politik uns erhört“, heißt es auf der Website. Auch die Verbraucher werden aufgefordert, sich der Aktion anzuschließen und ebenfalls unter den oben genannten Hashtags zu posten.