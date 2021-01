Schnee, Schnee, Schnee! Braunschweig ganz in weiß!

Über Nacht hat der Schnee Braunschweig in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Klar, wir müssen noch nicht über Schneehöhen diskutieren. Aber Schnee ist Schnee, und gleich am Samstagmorgen lockte er viele Leute raus in die Parks – mit Fotoapparat, strahlenden Augen und mit der Freude, die es macht, als Erster Fußspuren in einer noch unberührten Decke zu hinterlassen. Eine kleine Schneeballschlacht veranstalten, Schneemänner bauen – alles möglich! Fotograf Peter Sierigk war ganz früh unterwegs und hat flockige Impressionen eingefangen.

Ein Schneemorgen in Braunschweig Ein Schneemorgen in Braunschweig Und auf einmal ist er doch da, der Schnee in der Löwenstadt. Grund: Eine Gammellage. Ein Rundgang durch das beschneite Braunschweig. Foto: Peter Sierigk

Das aktuelle Wetter in Braunschweig: Gammellage

Wer weiß, wie lange die Pracht liegen bleibt. Viel Nachschub ist fürs Erste nicht zu erwarten. Eher wird es wohl so weitergehen wie in den vergangenen Tagen: nass, kalt und trüb. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bezeichnen das aktuelle Wetter umgangssprachlich als „Gammellage“. „Schon seit über einer Woche hat ein umfangreicher Tiefdruckkomplex weite Teile Europas fest im Griff“, erläutert der Meteorologe Markus Übel auf der Internetseite des DWD. „Die Tiefdruckzone hält sowohl milde atlantische Luftmassen aus Westen oder Südwesten von uns fern, genauso wie eisige Festlandsluft aus Sibirien.“

Gammeltiefs sorgen für trübes Wetter, mal mit Schnee, mal ohne

Temperaturtechnisch befinden wir uns ihm zufolge der Jahreszeit entsprechend etwa auf Durchschnittsniveau. „Die Atmosphäre ist nämlich nicht von viel Dynamik geprägt. Vielmehr eiern innerhalb dieses Tiefdruckkomplexes seit Tagen zahlreiche kleine Tiefdruckgebiete relativ unmotiviert und kraftlos umher und schicken uns immer wieder Niederschläge. Für wirklich spektakuläres Wetter sind sie allerdings viel zu träge, aber auch Sonnenschein gönnen sie uns in der aktuell ohnehin tristen Zeit kaum.“

Zwar reiche es für Schnee in den mittleren Lagen der Mittelgebirge. Aber in den Niederungen bleibe es eher nasskalt. „Die Gammeltiefs können sich dort nicht so recht zwischen Regen und Schnee entscheiden, so dass sich in tiefen Lagen der Winter bis jetzt nicht so recht durchsetzen konnte“, sagt Markus Übel. Nun, zumindest haben wir jetzt mal einen kleinen Anflug von Winter abbekommen!