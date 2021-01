Als der Tod des elfjährigen Liam ganz Braunschweig erschütterte

So sah es an der Unglücksstelle am Nachmittag des 16. Januar 2020 aus

Es ist mal wieder trüb und nasskalt in diesen Tagen, als der Friedhof am Rande von Völkenrode im Licht des Autoscheinwerfers auftaucht. Der Himmel beginnt zu weinen, als wir vor einem kunterbunten Grab mit bemalten Kieselsteinen und Star-Wars-Figuren stehen. „Liam“ steht auf dem schlichten Holzkreuz. Ein Kindergrab. Der Junge starb mit 11. Sein Todestag: 16. Januar 2020.

Rückblick. An diesem 16. Januar 2020, es ist ein Donnerstag, klingelt in der Redaktion am frühen Nachmittag das Telefon. Schwerer Unfall mit einer Straßenbahn in der Nordstadt an der Haltestelle Siegfriedstraße im Bereich Bienroder Weg/Ottenroder Straße. Wahrscheinlich ein Todesopfer.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Kran hebt die Unglücks-Tram aus den Schienen. 20 Schulkinder werden von Notfallseelsorgern betreut

Ein Blick auf Liams Grab auf dem Friedhof in Völkenrode. Foto: Henning Noske

20 Minuten später bin ich da. Schweres Gerät der Feuerwehr ist im Einsatz. Der Strom wird aus der Oberleitung genommen, die Tram aus den Schienen gehoben. Trümmer, Spuren, Markierungen mit Kreide und Farbe auf dem Pflaster der Haltestelle. 20 Schüler der Astrid-Lindgren-Schule am Tostmannplatz werden von Notfallseelsorgern betreut. Ihr Klassenkamerad Liam ist jetzt tot. Er war beim Umsteigen zum Schwimmunterricht in der Wasserwelt vor ihren Augen unter die einfahrende Bahn geraten.

In den folgenden Tagen waren Erschütterung, Betroffenheit und Anteilnahme in Braunschweig groß. In der Schule wurde die Klasse weiter betreut. Liams Schicksal rüttelte die Stadt auf, man trauerte um den kleinen Feuerwehrmann der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Völkenrode. Corona war noch weit, irgendwo in China, jedenfalls nicht hier.

Hier aber war das Schicksal mit Händen zu greifen, das Schicksal dieses elfjährigen Jungen und seiner alleinerziehenden Mutter mit zwei weiteren kleinen Kindern, 5 Jahre und knapp 1 Jahr alt, tapfer unterstützt von der Oma. Die Ortsfeuerwehr Völkenrode half, wo es ging, unterstützte, Spenden wurden gesammelt.

Die Oma sagt: „Meine Tochter und ich gehen jeden Tag zum Friedhof und stellen Kerzen auf Liams Grab auf.“

„Dass die Hilfsbereitschaft vor einem Jahr so groß war, das hat uns Rückhalt gegeben und unendlich geholfen“, sagt jetzt Liams Großmutter, als wir mit ihr sprechen können. Sie weint. „Meine Tochter und ich gehen jeden Tag zum Friedhof und stellen Kerzen auf Liams Grab auf“, sagt sie stockend. Und deutlich wird: Nichts ist gut nach diesem Jahr. Nichts ist vergessen. Alles steht noch unverändert vor ihnen – so wie Liams Kinderzimmer, das sie bislang nicht angerührt haben.

Star Wars, Lego, Feuerwehr – der Junge war aktiv, sprudelte vor Energie, sang laut, tanzte Breakdance. Auf den bunten Kieselsteinen der Feuerwehrkameraden sind Namen, Herzen, Figuren, Regenbogen zu sehen. Umrahmt von goldenen Sternen steht auf einem: „Du bist in unseren Gedanken, in unseren Herzen, in unserem Leben. Immer!“

Liams Mutter hat es schwer, sie kommt nicht zur Ruhe, braucht ärztliche Hilfe. Es entlastet etwas, dass sie über Internet-Suchen eine ebenfalls von einem solchen Unglück betroffene Mutter aus Salzgitter gefunden hat. Deren neunjährige Tochter war bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Man tauscht sich aus, baut sich gegenseitig auf, braucht auch Gesprächspartner in der Bitterkeit und im Hadern mit der Welt, die sich gegen einen im Schicksal verschworen zu haben scheint.

Die Feuerwehr half mit Unterstützung und Spenden. Liams kleiner Bruder wird jetzt auch Feuerwehrmann

Da kommen immer noch jeden Tag die Erinnerungen. Musik, die der Junge gern gehört hat. „Wenn man die Feuerwehr sieht. Da bleibt man dann stehen und denkt gleich wieder dran. Da wäre er jetzt auch dabei“, sagt Liams Großmutter. Tiago, der kleine Bruder, ist jetzt auch in Völkenrode in der Kinderfeuerwehr. 2020 wurde er übrigens eingeschult, aber was war das bloß für ein Jahr. Erst das Unglück für die Familie. Und dann Corona.

So legte sich die eine unwirkliche, unvorstellbare Situation lähmend auf die andere. Das Resultat ist bleiern, schwer, unerträglich. Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Aber was macht man mit einer verwundeten Zeit, die nicht aufhören will?

Nicht viel anders ist die Zeit im vergangenen Jahr auch für die Astrid-Lindgren-Schule am Tostmannplatz weitergegangen. Sie sind dort nicht richtig zum Trauern gekommen, und richtig Schule war es im Corona-Jahr ja auch nicht. „Du bist noch nicht fertig damit, es ist noch nicht verarbeitet – und dann kommt schon die nächste Katastrophe“, sagt uns die Schulleiterin Claudia Pöckler am Ende des Jahres.

Die Schule pflanzte zur Erinnerung einen Baum. Doch eine Gedenkfeier konnte wegen Corona noch nicht stattfinden

Im Herbst hatte das Grünflächenamt der Stadt den Baum auf dem Schulgelände gepflanzt, der an Liam erinnern soll. Da steht er nun. Die Gedenkstunde mit den Schülern, um diesen Baum mit Liam und seinem Schicksal in Verbindung zu bringen, um zur Ruhe und zu so etwas wie Besinnung zu kommen, sie konnte bislang noch gar nicht stattfinden. Der erste Jahrestag am 16. Januar soll nun ein geeigneter Termin sein. Das hat die Schule Liams Familie auch in einer Weihnachtspost schon mitgeteilt. Aber was ist derzeit eigentlich gewiss? Was kann man berechenbar planen?

Gedenktafel und Spuren der Trauer an der Haltestelle ein Jahr nach dem Unglück. Foto: Henning Noske

Es ist nicht viel. Wir kehren knapp ein Jahr danach zur Unglücksstelle in der Nordstadt zurück. Da kommen die Bilder noch einmal hoch. Das Kerzenmeer, die Plüschfiguren und kleinen Erinnerungen am Tag danach. Es herrscht wieder Geschäftigkeit zwischen Ein- und Umstieg, kaum jemand achtet auf drei Trauerlichter mit Engeln und Bildern, die immer noch an der Unglücksstelle stehen. Eine kleine Gedenkplakette: „Liam“ steht schlicht darauf, unter einem Schmetterling. Diese Erinnerung hat die Braunschweiger Verkehrs-GmbH angebracht.

Auf Völkenrodes Friedhof regnet es noch immer. Das schlichte Holzkreuz auf Liams Grab soll übrigens bald ersetzt werden, erfahren wir. Ein Stein wird in Auftrag gegeben. Es soll ein Raumschiff werden, so eins wie in Star Wars. Liam hatte das Riesenteil in Lego in der Weihnachtsnacht 2019 bis Mitternacht zusammengebaut. Da war seine und unsere Welt noch heile.