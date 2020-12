Das ist das Braunschweiger Corona-ABC

Die Corona-Pandemie hat viele Seiten. Die Braunschweiger Unternehmen Yumab und Corat Therapeutics forschen an einem Medikament gegen Covid-19. Das Maskentragen ist inzwischen Alltag. Die Hilfsorganisationen packen beim Testen kräftig mit an – und nicht nur dabei. In der Innenstadt begeisterte das „Stadtsommervergnügen“ viele Menschen. Und das Staatstheater denkt positiv: „Die Zukunft so hell.“

Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt bewegt – und auch Braunschweig. Ein Überblick über Auswirkungen und Begleiterscheinungen in der Stadt.

A wie Anfang: Das Virus erreichte Braunschweig wohl irgendwann im Februar. Am 4. März stand fest, dass eine Braunschweigerin infiziert war – der erste bestätigte Fall. Die Frau soll sich im Urlaub auf den Kanarischen Inseln angesteckt haben. Am 5. März bildete die Stadt einen Krisenstab, dem unter anderem Vertreter von Verwaltung, Feuerwehr, Städtischem Klinikum, Polizei und Kassenärztlicher Vereinigung angehören.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

B wie Behelfskrankenhaus: Die Stadtverwaltung prüfte schon im März mit den drei Braunschweiger Krankenhäusern, wie sich die Bettenzahl erweitern lässt. Die Einrichtung eines Behelfskrankenhauses im Vienna-Hotel an der Salzdahlumer Straße wurde geplant und vorbereitet. Doch letztlich kam keine finanzielle Unterstützung vom Land – das Behelfskrankenhaus sei nicht nötig, hieß es. Die Stadt stellte das Projekt daraufhin wieder ein.

Das Hotel „Vienna House Easy“ an der Salzdahlumer Straße liegt nur ein paar Meter entfernt vom Städtischen Klinikum. Foto: Norbert Jonscher (Archiv)

C wie Corona-Protest: Im Frühjahr fanden auf dem Schlossplatz einige Kundgebungen gegen die Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie statt. Die Teilnehmerzahl bewegte sich im Schnitt zwischen 100 und 150. Im Herbst folgte eine Demo der Querdenken-Bewegung, laut Polizei kamen dabei am Ende ungefähr 750 Teilnehmer zusammen.

D wie Drive-In: Die kassenärztliche Vereinigung organisierte zwischenzeitlich einen Test-Drive-In neben der Petrikirche und war außerdem mit dem Corona-Mobil in der gesamten Region im Einsatz, um Abstriche zu machen. Im Sommer wurden kurzzeitig auch „Teststrecken“ für Reiserückkehrer eingerichtet.

E wie Engagement: Unzählige Braunschweiger packten sofort mit an, als Hilfe nötig wurde. Die Stadt baute einen zentralen Helferpool auf, auf den die verschiedenen Freiwilligendienste ohne großen Aufwand zurückgreifen können. Die Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport koordiniert Helfer und Hilfesuchende.

Viele Initiativen, Gruppen, Kirchengemeinden und Vereine organisierten Einkaufshilfen, darunter zum Beispiel auch das Bündnis „Eintracht hilft“. Außerdem wurde viel Hilfe für die Prostituierten in der Bruchstraße angeboten. Und: Etliche Musiker erfreuten die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen. Ein weiteres herausragendes Beispiel: Die Initiative „Hey, Alter!“ rief Unternehmen auf, ausrangierte Laptops und Tablets zu spenden.

Die Geräte werden aufgearbeitet und an Schulen verteilt. Das Ziel: Alle Schüler, die zu Hause keinen Rechner fürs Homeschooling haben, sollen schnellstmöglich einen erhalten. Hierfür wurde „Hey, Alter!“ mit dem Präventionspreis der Stadt und dem Corona-Sonderpreis des Niedersachsenpreises für Bürgerengagement des Landes ausgezeichnet.

F wie Forschung: In der Stadt der Wissenschaft befassen sich Forscher der Technischen Universität und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) mit dem Corona-Virus. Insbesondere die HZI-Fachleute Melanie Brinkmann, Gerard Krause und Michael Meyer-Hermann sind bundesweit gefragte Gesprächspartner, die sich immer wieder zu den Corona-Maßnahmen äußern. Eine ganze besondere Rolle spielt auch ein Braunschweiger Start-up. Mehr dazu unter „Y“.

G wie Gesundheitsamt: Für die Stadt und insbesondere das Gesundheitsamt ist die Pandemie eine riesige Herausforderung. Das Gesundheitsamt wurde von 90 auf 150 Mitarbeiter aufgestockt, unter anderem auch Bundeswehrsoldaten werden eingesetzt. Ein Kraftakt ist vor allem die Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Infizierten. Hinzu kommt aber zum Beispiel auch das Prüfen der Hygienekonzepte von Alten- und Pflegeheimen.

H wie Härtefallfonds: Ergänzend zu den Hilfsprogrammen von Bund und Land legte die Stadt einen eigenen Härtefallfonds mit einem Volumen von vier Millionen Euro auf. Er richtete sich an Unternehmen, Selbständige, Freiberufler, Kulturschaffende und Kultureinrichtungen, die existenziell bedroht sind. Kulturschaffende können immer noch Geld daraus beantragen.

I wie Impfzentrum: In der Stadthalle wurde ein Impfzentrum mit 16 Kabinen eingerichtet. Wann es dort losgehen soll, steht noch nicht fest. Generell beginnen die Impfungen in Braunschweig am 4. Januar, zunächst in den Alten- und Pflegeheimen.

Ein Blick in den künftigen Impfbereich der Stadthalle Braunschweig. Foto: Stadt Braunschweig

J wie Jubel: Am 1. Juli machte Eintracht im letzten Moment den Aufstieg in die Zweite Liga perfekt. Mitten in der Krise war das für viele ein Signal der Hoffnung. Ärger gab es hinterher, weil sich viele Fans im Siegestaumel nicht mehr an Corona-Regeln hielten.

K wie Krankenhäuser: In den drei Krankenhäusern – Städtisches Klinikum, Herzogin-Elisabeth-Hospital und Marienstift – blieb die Lage hinsichtlich der Corona-Patienten überschaubar. Es standen immer genügend Betten zur Verfügung. Ein Problem waren und sind hingegen wie überall die vielen abgesagten „regulären“ Eingriffe und die Zurückhaltung etlicher Menschen, die eigentlich im Krankenhaus behandelt werden müssten, sich aber vor einer Infektion fürchten. Vor allem das Städtische Klinikum rechnet zudem mit Einbußen in Höhe von rund 36 Millionen Euro aufgrund der Pandemie – die Ausgleichszahlungen von Bund und Land hätten die Kosten und Verluste keineswegs gedeckt, so das Klinikum.

L wie Leere: Gespenstische Stille und Leere herrschte vor allem während des ersten Lockdowns im Frühjahr auf Braunschweigs Straßen. Aber auch jetzt, in der zweiten Welle, ist insbesondere in der Innenstadt nicht viel los. Die Gastronomie und fast der komplette Einzelhandel sind dicht, ebenso alle Freizeit- und Kultureinrichtungen. Viele Geschäfte bieten allerdings einen Bestell-, Liefer- und Abholservice an. Infos dazu gibt es hier: www.braunschweig.de/aktuell/bestellen-liefern

M wie Masken: Im April kam die Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV, seit Oktober gilt außerdem eine Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt. Ehrenamtliche sowie TU, DLR und Ostfalia und auch einige Unternehmen der Region stellten im Frühjahr Corona-Schutzvisiere aus dem 3D-Drucker her.

N wie Nähmaschinen: Und nochmal Masken – im April ratterten gefühlt überall die Nähmaschinen. Viele Privatpersonen engagierten sich für Freunde, Nachbarn und Pflegeheime. Das Awo-Fanprojekt nähte mit vielen Ehrenamtlichen Mundschutze für Braunschweiger Grundschulen. Auch der Stoffladen „Schickliesel“, die Bürgerstiftung Braunschweig und das TU-Sandkasten-Projekt „behelfs.mundschutz.fuer.braunschweig“ schlossen sich zusammen, um den großen Bedarf in Einrichtungen wie Altenheimen und Praxen zu decken.

O wie Obdachlose: Der Malteser-Hilfsdienst und das Aktionsbündnis „Eintracht hilft“ gründeten im Frühjahr das Gemeinschaftsprojekt „In Eintracht für Obdachlose“. Sie versorgen bedürftige Menschen jeweils mittwochs und freitags mit einer Suppe, Getränken sowie Hygieneprodukten. Am Karstadt-Parkhaus entstand spontan ein Gabenzaun für Wohnungslose. Die Studenteninitiative „schrill“ sammelte Lebensmittel- und Sachspenden für bedürftige Menschen, um sie gezielt zu verteilen. Die St.-Magni-Gemeinde und die Dom-Gemeinde organisierten mit der Diakonie und der Suppenbar am Kohlmarkt zwischenzeitlich die Aktion „Suppenspende“…

P wie Pflegeheime: Für die rund 40 Braunschweiger Alten- und Pflegeheime war 2020 ein besonders hartes Jahr. Die Beschäftigten arbeiteten und arbeiten teilweise am Limit. Viele Bewohner und Angehörige konnten sich monatelang nicht sehen. Alle Gruppenangebote mussten eingestellt werden. Anfangs mangelte es extrem an Schutzkleidung. Alle Heime haben Hygienekonzepte entwickelt, um Besuche zu ermöglichen. Seit Dezember sind Schnelltests im Einsatz. Weil es am Jahresende etliche Infektionsfälle in mehreren Heimen gab, hat die Stadt flächendeckende Tests in allen Heimen gestartet – alle Bewohner und Beschäftigten sollen einmal mit einem PCR-Test getestet werden. Auf diese Weise sollen weitere Infizierte entdeckt werden, die sonst mangels Symptomen nicht auffallen und auch über die Schnelltests nicht festgestellt werden. Man will alles versuchen, um die besonders gefährdeten Menschen zu schützen.

Q wie Quarantäne: Das Wort Quarantäne war ab September in etlichen Braunschweiger Schulen und einigen Kitas immer wieder zu hören. Aufgrund vieler einzelner Infektionsfälle mussten dutzende Klassen, Jahrgänge und Lehrer in Quarantäne. Das bedeutete für die engen Kontaktpersonen: Homeschooling für jeweils zwei Wochen.

R wie Rummel: Die traditionelle Frühjahrsmesse musste in diesem Jahr ausfallen. Stattdessen hatten sich die Schausteller und das Stadtmarketing aber etwas anderes einfallen lassen. Da war zum einen die „Kirmes to go“ auf dem Harz-und-Heide-Gelände an der Eisenbütteler Straße im Mai und Juni. Danach folgte im August und September das „Stadtsommervergnügen“ mit Fahrgeschäften in der Innenstadt – vorm Rathaus stand beispielsweise das Riesenrad, auf dem Schlossplatz ein großes Karussell. Bilder, wie Braunschweig sie noch nie hatte!

Das Kettenkarussell „Wellenflug“ stand bis Ende August auf dem Schlossplatz. Foto: Norbert Jonscher / NJ

S wie Schutzausrüstung: An Masken, Schutzanzügen und vielem mehr mangelte es anfangs ganz immens. Krankenhäuser, Pflegeheime und Ärzte suchten händeringend Nachschub. Der Braunschweiger Textilunternehmer Friedrich Knapp (New Yorker) organisierte Lufttransporte aus China mit dringend benötigter Ausrüstung. Mit 220.000 Euro Spenden haben Bürger die Hilfsaktion „Luftbrücke“ des Vereins der Freunde und Förderer des Städtischen Klinikums unterstützt. Über den Sommer stabilisierte sich die Lage. Einen Ansturm auf Apotheken gab es im Dezember, als Menschen über 60 beziehungsweise mit bestimmten Vorerkrankungen Anspruch auf drei kostenlose FFP2-Masken hatten – die Nachfrage war und ist groß.

T wie Tests: Hilfsorganisationen wie Malteser, Johanniter, DRK und ASB helfen in Braunschweig beim Testen, ebenso kann die Stadt auf die Testkapazitäten von VW zurückgreifen. Vieles geht Hand in Hand. Parallel dazu machen natürlich auch viele Ärzte Abstriche.

U wie Uni: Die digitale Lehre bestimmte das Geschehen an der Technischen Universität mit ihren rund 18.500 Studierenden und 3700 Beschäftigten. Die Hörsäle leer, viele Labore leer… Schwierige Zeiten insbesondere für die Erstsemester. Veranstaltungen, bei denen die Wissensvermittlung im Vordergrund steht, zum Beispiel Vorlesungen, erfolgen digital. Formate, die von der Interaktion geprägt sind, etwa Seminare, Übungen und Tutorien können in kleinen Gruppen in Präsenz stattfinden.

Laptop statt Stadion: Die TU Braunschweig verlegte die Erstsemester-Einführung wegen der Corona-Pandemie ins Internet. Foto: Katharina Lohse (Archiv)

V wie Verbote: Besonders während des ersten Lockdowns im Frühjahr war vieles verboten – zum Beispiel das Betreten von Spielplätzen und das Sitzen auf den Wiesen der Parks. Im Sommer konnte dann vieles gelockert werden. Der zweite strenge Lockdown zum Jahresende bringt nun andere Verbote mit sich – so ist es etwa untersagt, zu Silvester auf Schlossplatz, Bohlweg und Nußberg Feuerwerk zu zünden.

W wie Wolters-Kulturgarten: Als die strengsten Einschränkungen im Frühjahr wieder gelockert wurden, haben die Kreativen der Stadt vieles ausprobiert – zum Beispiel kleine Konzerte im „Wolters Kulturgarten“, Autokino auf dem Schützenplatz, Komödie im Stadtpark, Kultur im Bürgerpark, Theater mit Abstand und reduziertem Orchester sowie kostenlosen Kurzauftritten in Gärten und Höfen, „Klassik im Park“ für 120 Gäste, Autokonzerte im Lokpark… Viele Besucher haben den Kulturgenuss dankbar angenommen. Ein ganz besonderes Highlight war außerdem der Lichtparcours.

X wie X-Mal Inzidenz: Vor einem Jahr wusste kaum jemand etwas mit dem Begriff der Sieben-Tage-Inzidenz anzufangen. Inzwischen weiß wohl jeder Bescheid: Damit wird die Zahl der Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner erfasst. Seit etlichen Monaten schauen alle ganz genau auf diesen Wert. In Braunschweig lag er bislang erst ein einziges Mal knapp über 100, jetzt zum Jahresende hin bewegt er sich zwischen 60 und 80. Das ist verglichen mit vielen anderen Städten und Landkreisen eher niedrig. Dennoch: In Braunschweig sind bislang 38 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben, insgesamt haben sich seit März mehr als 2300 Menschen nachweislich infiziert (Stand 29. Dezember).

Y wie Yumab: Dies ist der Name eines Braunschweiger Unternehmens (eine Ausgründung der TU Braunschweig und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung), das ganz maßgeblich in die Entwicklung eines Corona-Medikaments involviert ist. Die Yumab GmbH hat in diesem Jahr das Biotech-Unternehmen Corat Therapeutics gegründet, um sich auf das Medikament zu konzentrieren. Dieses basiert auf Antikörpern. Im Sommer gab es dafür eine Millionen-Finanzspritze von der landeseigenen N-Bank sowie von zwei Unternehmen und einer Privatperson aus Braunschweig, die anonym bleiben wollen. Corat Therapeutics bereitet die erste Phase der klinischen Studien vor. Dann sollen die ersten Tests an Freiwilligen vorgenommen werden.

Z wie Zukunft: Am Staatstheater hängt seit November ein 22 Meter breites Banner mit der Aufschrift „Die Zukunft so hell“. Dies ist das Motto der aktuellen Spielzeit – auch wenn gerade überhaupt gar nichts gespielt werden darf. Egal! Es sei ein Signal der ungebremsten Neugier und Lust auf Zukunft, heißt es seitens des Theaters, gerade in Zeiten einer großen Krise!

Szene aus dem Video "Die Zukunft so hell", das Mitarbeiter des Staatstheaters für den Aktionstag der deutschen Theater am 30. November gedreht haben. Foto: Florian Arnold