Braunschweigs Kultviertel hat 2020 viele neue Ideen gezündet

Bruchstraße: Zahlreiche Initiativen setzen sich für die Prostituierten in der Bruchstraße ein, so etwa auch der neue Verein Cheer’s Kitchen.

Einzelhändler, Kreativagenturen, Ärzte, Rechtsanwälte, Restaurants, Bars, Diskotheken und dazwischen die Bruchstraße: Im Friedrich-Wilhelm-Viertel am Rande der Innenstadt – im Kultviertel – treffen auf wenigen Straßenzügen unterschiedlichste Branchen aufeinander. Über die Jahre haben die Engagierten im Kultviertel-Verein, in dem mehr als 50 Unternehmen, Ladenbetreiber, Gastronomen, Agenturen, Anwohner sowie Immobilieneigentümer zusammenkommen, ehrenamtlich Formate etabliert, zum Beispiel die „Quartiersforen“ und die einmal im Jahr stattfindende „Kultviertelnacht“.

Doch der Beginn der Corona-Pandemie habe sämtliche Pläne umgestoßen, wie Falk-Martin Drescher, Vorstandsvorsitzender der Quartiersinitiative, mitteilt: „Als wir im März vor dem ersten Lockdown standen, haben wir uns gefragt: Wie können wir die Aufmerksamkeit auf besonders betroffene Branchen wie den Einzelhandel, die Gastronomie, die Prostitution und auch auf die Clubszene lenken und etwas Schützenhilfe leisten?“

The Roof Is On: DJ-Livestream auf dem soldekk

Bei Babak Khosrawi-Rad, Geschäftsführer der Kommunikationsagentur eventives GmbH, die sich ebenfalls stark im Kiez engagiert, seien im März auf einen Schlag zahlreiche Projekte rund um geplante Veranstaltungen weggebrochen. „Für uns war sofort klar: Wir können nicht still stehen – wir möchten uns engagieren und die Krise nutzen, um etwas Neues auszuprobieren und dazuzulernen“, sagt er. Zufällig sei die Idee entstanden, mit einem Livestream vom soldekk, einer Gastronomie auf dem obersten Deck eines Parkhauses im Kultviertel, den Nachtschwärmern mit DJ-Sets und Band-Liveauftritten etwas Unterhaltung in die Wohnzimmer zu bringen. Nachdem „The Roof Is On“ zunächst wöchentlich ausgestrahlt wurde, konnte dank der Unterstützung der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) schließlich allmonatlich bis in den September gesendet werden, erläutert Drescher. Zahlreiche DJs und Bands gastierten ihm zufolge auf der Bühne des Livestreams – das Format selbst sei insgesamt hunderttausende Male abgerufen worden.

Die größte Spielefläche der Stadt für Tetris und Snake

Große Aufmerksamkeit gab es auch für die „Rooftop Games“: Anderthalb Wochen lang konnten Interessierte jeden Tag vom soldekk aus auf der Hochhaus-Fassade der Braunschweigischen Landessparkasse die Spieleklassiker Tetris und Snake ausprobieren – auf mehr als 800 Quadratmetern Bild- und Spielfläche, über 11 Fenster Breite, mit 165 Pixeln in Form von 165 Lampen.

Die beiden Unterhaltungsklassiker seien für das Vorhaben eigens umprogrammiert worden, erläutert eventives-Chef Khosrawi-Rad: Gespielt wurde an einem alten Nintendo-Controller, rund 200 Meter von der eigentlichen Spielfläche entfernt. Die größte Spielefläche der Stadt: eine echte organisatorische Herausforderung. „Aber ein großer Erfolg, der uns bundesweite Aufmerksamkeit verschafft hat.“

Club-Atmosphäre in der Telefonzelle

Das Gleiche habe auch für die „Pop-Up-Disko“ gegolten, die im Sommer für einige Wochen auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz installiert wurde. Eine frühere Telefonzelle wurde zu Braunschweigs kleinster Tanzfläche, in der Begeisterte für die Dauer eines selbst ausgewählten Songs unter Einhaltung der Corona-Auflagen ein wenig Club-Stimmung genießen konnten.

Die Öffentliche Versicherung hat dieses Projekt ermöglicht – sie arbeite seit Jahren mit dem Kultviertel-Verein zusammen und unterstütze dabei ganz wesentlich Veranstaltungen wie die „Kultviertelnacht“ oder initiierte im Kiez Projekte wie das „Pop Up Village“, sagt Falk-Martin Drescher. Auch das BLUEworking, der Coworking Space der Öffentlichen, ist seit über einem Jahr Teil des Viertels.

Initiativen für Prostituierte im Kiez

Unterstützung der besonders betroffenen Branchen – das habe in diesem Jahr auch für die Prostituierten der Bruchstraße gegolten. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Stadt Braunschweig, dem Schrill-Verein, dem Bündnis „Eintracht hilft“ sowie Cheer’s Kitchen konnten unterschiedliche Vorhaben zur Unterstützung für die Frauen in der Bruchstraße realisiert werden, sagt Drescher – etwa eine Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten oder auch Spendengelder, mit denen Arztrechnungen nicht krankenversicherter Frauen übernommen werden konnten.

Marion Thomsen, Kommunikations-Mitarbeiterin der Braunschweigischen Landessparkasse, habe eine Handtaschen-Aktion ins Leben gerufen, bei der mehr als 70 Taschen gesammelt und schließlich verteilt wurden – bestückt mit Hygieneprodukten und kleinen Aufmerksamkeiten.

Postkarten-Sonderedition mit elf Motiven

„Abgerundet haben wir das Corona-Jahr mit einer Kultviertelnacht-Sonderedition, bei der ein Projection-Mapping mit dem Motto ,The Kiez is alive‘ auf der Villa von Amsberg für visuelle Unterhaltung sorgte“, so Drescher. Auch eine dezentrale Ausstellung von rund 100 Motiven aus 150 Jahren Kiez auf den Schaufenstern der Läden im Viertel habe mit spannenden Zeitreisen beeindruckt. „Die alten Fotografien kamen so gut an, dass wir elf Motive in Zusammenarbeit mit der BLSK und eventives als Postkarten-Sonderedition auflegten und über die hiesigen Geschäfte zugänglich machen“, sagt er.

Farbe bekennen: „Das ist unser Kiez“

Die Streaming-Saison habe kürzlich mit „ROCK AROUND – a christmas stream“ ihren Abschluss gefunden. Live aus der Deans Bar mit Band- und DJ-Aufritten sowie Mitmachaktionen: Vor allem Studierende fanden dabei anstatt ihrer beliebten Erstsemesterpartys eine Plattform zum Austausch.

Khosrawi-Rad, der sich seit vielen Jahren persönlich im Kultviertel engagiert, erläutert: „Es ist schön zu sehen, wie die Stadtteilarbeit mit kreativen Köpfen selbst unter den schwierigsten Voraussetzungen neu und anders gedacht werden konnte. Es war ein großartiges Jahr – trotz aller Widrigkeiten.“

Projekte, die aufzeigten, wie wichtig die Vernetzung innerhalb eines Quartiers sei – sowie das ehrenamtliche Engagement unterschiedlichster Akteure. „Wir sind unendlich froh, dass über die Jahre immer mehr Unternehmen aus dem Viertel bewusst Farbe bekennen, und sagen: Das ist unser Kiez, wir sind Teil davon und gestalten ihn aktiv mit“, resümiert Kultviertel-Vorsitzender Drescher.

