Wer an den Feiertagen mit Tram oder Bus fahren will, sollte vor Fahrtantritt die Verbindungen überprüfen.

An den Feiertagen gelten in Braunschweig besondere Fahrpläne

Der derzeitige Lockdown hat auch Auswirkungen auf die Fahrpläne der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) zu Weihnachten und Silvester. Weil große Feiern Corona-bedingt entfallen, wird die BSVG in der Silvesternacht lediglich den ansonsten derzeit ausgesetzten Nachtverkehr fahren. Dazu werden an Weihnachten und Silvester die Fahrpläne bedarfsgerecht angepasst.

Die Fahrplanpassungen:

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weihnachten: Am Donnerstag, 24. Dezember, fahren die Busse und Stadtbahnen der BSVG bis etwa 15.30 Uhr nach dem regulären Samstagsfahrplan. Von 16 bis 0 Uhr verkehren die wichtigsten Bus- und Bahnlinien alle 60 Minuten und bieten immer zur vollen Stunde zentralen Anschluss am Rathaus. An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, gilt bis 20.30 Uhr der Fahrplan für Sonn- und Feiertage, ab 20.30 Uhr erfolgt die Umstellung auf die Nachtlinienwege.

So fahren Bus und Bahn in der Silvesternacht

Silvesternacht: Am Donnerstag, 31. Dezember, verkehren alle Busse und Bahnen bis 20.30 Uhr nach dem regulären Sonntagsfahrplan. Ab 20.30 Uhr erfolgt die Umstellung auf die Nachtlinienwege, letzter Anschluss vor Mitternacht ist am Rathaus um 23 Uhr. Nach Mitternacht bietet die BSVG den ansonsten derzeit ausgesetzten Nachtverkehr an: Busse und Bahnen fahren dann jeweils zum zentralen Anschluss von und zum „Rathaus“ um 1.10 Uhr, 2.20 Uhr und 3.30 Uhr. Alle ALT-Fahrten werden ohne vorherige Anmeldung mit Bussen bedient.

Die Verbindungen kurz vor der Fahrt prüfen

Die BSVG bittet, Verbindungen an den Feiertagen unter www.bsvg.net, oder über die BSVG-App oder die Service-Hotline (0531) 3 83 20 50 zu planen und vor Fahrtantritt erneut zu überprüfen. Service-Center, Service-Point am Hauptbahnhof und die Service-Hotline bleiben Heiligabend und Silvester geschlossen.

red