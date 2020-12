Zwergen-Treffen – Gedränge vor dem Braunschweiger Löwen

Wir schreiben den 6. Dezember des Jahres 2020. Es ist kurz nach 20 Uhr. Der Burgplatz in Braunschweig wird von den Lampen spärlich beleuchtet. Eigentlich ist es dunkel. Und es ist still. Zwei in dem Zwielicht kaum unterscheidbare Menschengestalten hasten über den Platz, als müssten sie ganz schnell nach Hause. Weil es so still ist und sich gar nichts und niemand bewegt, kann das aufmerksame Auge wahrnehmen, dass sich in dieser Leere doch etwas tut, nämlich an der Schmalseite des Löwendenkmals. Eine Fläche unten im Sockel ungefähr von der Größe und vom Aussehen eines total überdimensionalen Ostereis kommt aus dem geschlossenen Stein heraus und schiebt sich quasi wie von Geisterhand zur Seite, so dass eine ovale Öffnung sichtbar wird. So ein Quatsch, möchte ein aufgeklärter Leser jetzt einwerfen. Aber ich sage: spätestens seit der Hobbit Bilbo mit Gandalf, dem Zauberer, und seiner Truppe die untere Eingangstür zum Einsamen Berg gesucht hat – dem Berg, in dem der Drache Smaug auf einem unermesslichen Goldschatz schläft – spätestens zu diesem Zeitpunkt war uns allen klar, dass es ein Volk gibt, das Türen in Gestein und Felsen einbauen kann, die kein Auge sieht und die nur durch Magie oder eben von den Erbauern geöffnet werden können. Und die Erbauer am Einsamen Berg und an seinem würdigen Gegenpart, dem uralten Löwen auf dem noch älteren Burgplatz, diese Erbauer sind niemand anderes als Zwerge. Am 6. Dezember kurz nach acht also wird diese Tür aus dem Inneren des Sockels geöffnet und heraus tritt – es kann nicht anders sein – der Zwerg. Nicht irgendein Zwerg, sondern DER Zwerg, wie man an seiner Mütze erkennt. Sie ist ein Mix aus Gold und Purpur und solche Mützen tragen nur die Chefs. Er tritt heraus, bleibt aber schon nach Sekunden im halben Schritt wie zu Stein erstarrt stehen und plumpst dann ohne jeden Umschweif auf seinen Allerwertesten. „O Gott o Gott, bei meinem Purpurmütze, bei meinen beschlagenen Stiefeln und bei meinem weißen Bart, was ist denn bloß passiert?“ Noch sitzt er da, ratlos, mützenlos (die knautscht er inzwischen ohne Erbarmen mit seinen kräftigen Zwergenhänden), sprachlos.

Das gibt uns die Zeit, eine Information nachzuliefern, ohne die unsere geneigte Leserin gar nicht nachvollziehen kann, um was es hier eigentlich geht. Zwerge gibt es schon immer in Braunschweig. Und bekanntlich werden sie ja auch sehr, sehr alt. 13 sind es in unserer Stadt. Ihre Wohnungen, alle verborgen, sind seit jeher in den alten Brunnen und Denkmälern. Ob es das Lessingdenkmal ist oder die Reiterstandbilder unserer berühmten Herzöge – übrigens hatte niemand vor deren Umzug vom Aufgang zum Löwenwall vor das neue Schloss auch nur daran gedacht, vielleicht einmal einen vorausschauenden Hinweis zur Planungssicherheit für die Zwerge zu hinterlassen –, viele unserer ganz besonderen Orte in Braunschweig beherbergen Zwergenwohnungen. Selbstverständlich sind diese Wohnungen unterirdisch in einem gut gebauten Netzwerk miteinander verbunden.

Und so wundert es auch nicht, dass an diesem Abend in der Türöffnung im Löwensockel die nächste Zwergenmütze auftaucht. Alle sind sie heute Abend da. Aber bis sie endlich draußen sind, gibt es Gedränge und Geschubse, denn nicht nur der Chef sitzt nach wie vor verblüfft auf dem Kopfsteinpflaster. Nein, jedem Zwerg, der es nach draußen geschafft hat, geht es ganz genauso. „Was ist denn hier los?“ fragt Septimus. „Du meinst wohl: Was ist denn hier NICHT los?“, erwidert der Chef. Er übrigens trägt den Namen Ferdinand Henricus, Spitzname Leo. Und so geht es munter durcheinander, bis das Kommando ertönt: „Alle zurück in die Ratsstube!“ Gemeint ist natürlich die Zwergenratsstube tief unter dem Löwen. Die anschließende Sitzung ist so verwirrend mit all den Gefühlsausbrüchen, dass es keinen Sinn macht, sie hier zu protokollieren. Ich fasse sie der Lesbarkeit halber zusammen. Die Braunschweiger Zwerge haben mit den Braunschweiger Menschen nicht so viel am Hut. Sie machen lieber ihr eigenes Ding. Und sie genießen auch ihre unterirdischen Behausungen viel mehr als die hellen Straßen und Wohnungen der Menschen. Aber sie lieben alles, was leuchtet und glitzert. Und so gibt es doch eine Zeit im Jahr, in der sie ganz und gar mit den Menschen einer Meinung sind: auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt muss man gewesen sein. Lichterketten strahlen, Sterne leuchten in allen Farben, Kerzenlicht und zahllose andere Lichterquellen vermischen sich mit wunderbaren Düften und vielfachen Tönen. Ein Gewimmel wie aus Tausend und einer Nacht. Da fühlt sich Zwerg genauso wohl wie Mensch. Und jedes Jahr am Nikolaustag kommen alle 13 Zwerge hier unter dem Löwen zusammen, um sich in unser phantastisches Weihnachtsmarktleben zu stürzen und dann, kurz bevor der Markt schließt, ungehört und unbemerkt wieder durch die geheime Tür zu verschwinden. Bis zum nächsten Jahr! “

Same procedure as every year?”, fragt der Butler Miss Sophie. Aber für 2020 ist eben gar nichts „same procedure“, sondern alles ganz anders. Und das haben die Zwerge auf diese harte Tour lernen müssen. Am Ende steht der Beschluss: „Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Und wir müssen das ganz schnell wieder in Ordnung bringen. Wenn die Menschen es nicht können, dann eben wir!“ Jeder Zwerg bekommt einen spezifischen Auftrag. Ob Claudius oder Ämilius, ob Pertinax oder Didius, jeder weiß, was er zu tun hat. „Treffpunkt genau in drei Tagen, selber Ort und selbe Zeit. An die Arbeit!“, mit diesen Worten schickt der Chef sie los. Wir wissen, warum in diesem Jahr alles anders ist. Wir wissen, warum es keinen Weihnachtsmarkt gibt. Die Zwerge, die meisten zwar alt, aber durchweg alle sehr pfiffig, bringen das ganz schnell in Erfahrung. Und wir dürfen gespannt sein, was in ihrer nächsten Sitzung am Mittwochabend herauskommt.

Glücklicherweise können auch wir, mit beiden Ohren an den Löwensockel gepresst, mitbekommen, was sie da unten verhandeln. Ganz im Ernst: Auch Sie sollten davon erfahren! Deshalb hat die Verfasserin das Gehörte schnell in der Nacht noch zusammengeschrieben, damit Sie es heute lesen können. Wir müssen nicht wiederholen, was die Zwerge in den drei Tagen über das Virus gelernt haben. Wir springen vor zu dem Teil der Zwergendiskussion, wie man diesen Schlamassel zu beseitigen gedenkt. Und da wird es ganz schön schwierig. Denn jedes Mal, wenn ein Zwerg etwas vorschlägt, ruft, brummt oder doziert der nächste: „Aber das wird doch gerade gemacht.“ Oder: „Daran forschen sie doch seit dem Frühjahr.“ Und jedes Mal, wenn ein Zwerg kritisiert, was gerade gemacht wird, muss er sich garantiert anhören, dass ein anderer Zwerg mehr als einen Menschen belauscht hat, die genau diese Kritik schon längst auf die Straße, in die Zeitungen, in jede Nachrichtensendung, in unzählige Talkrunden und auch in die Parlamente gebracht haben.

Dem Chef wird es zu bunt. „Ruhe“, donnert er in die Runde. „Können wir jetzt vielleicht mal klar sortieren, wie wir das Problem lösen, und zwar kurzfristig?“ Aber, das muss ich zum Leidwesen der Zwerge und letztlich auch der Menschen berichten, nichts war kurz an diesem Abend. Es wurde Nacht und es wurde eine lange Nacht. Am Ende ist es einer der ganz alten – und ich würde hinzufügen: weisen – Zwerge, der es aussprach. „Liebe Mitzwerge,“ so sprach Vitellius, „wir müssen uns den Fakten stellen. Was den Menschen passiert ist, ist ein verdammtes Unglück. Sie werden lernen müssen, damit zu leben. Wie sie im Laufe der Jahrhunderte lernen mussten, mit so manchem zu leben, was sich ihrer Machbarkeit entzieht. Denn die sind nun einmal – im Gegensatz zu uns – ein Teil der Natur. Und die richtet sich nicht einfach nach den Wünschen der Menschen. Aber hilflos sind sie nicht. Sie haben die Wissenschaft; sie haben die Medizin; sie haben Verordnungen und Gesetze und Finanzplanungen. Sie haben kluge Geister und sie haben kluge kritische Geister. Sie wissen, wie wichtig harter Streit um die besten Lösungen ist. Sie besitzen die Fähigkeit zur Solidarität. Sie haben Erkenntnis, sie sind kreativ, sie haben Mitgefühl und auch die Fähigkeit zur Fürsorge.“ Eine Pause tritt ein. „Aber,“ so fährt Vitellius fort, „eines weiß ich nicht: Ob die Menschen all ihre Fähigkeiten auch im richtigen Maß zur richtigen Zeit einsetzen und nach ihnen handeln. Dieses Fragezeichen bleibt.“ „Und wir werden es auch nicht beseitigen.“ Der Chef kommt damit zum Schlusswort. „Eines ist klar geworden: die Menschen brauchen uns nicht, um das zu tun, was man tun kann. Und mit dem zurechtzukommen, was nicht zu ändern ist. Deshalb kümmern wir uns ab heute wieder um unsere Angelegenheiten. Macht’s gut, Leute. Wir sehen uns nächstes Jahr am 6. Dezember um kurz nach acht auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt.“

Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wo der Zwerg Recht hat, hat er Recht.

Ursula Hellert erzählt Geschichten über das lebenslange Lernen.