Braunschweig: Specht verfängt sich mit Angelschnur in Baum

Einem aufmerksamen Passanten in der Vorwerksiedlung in Rühme verdankt ein Specht möglicherweise sein Leben. Der Mann hatte am Sonntagvormittag bemerkt, dass sich in einem Baum in etwa 15 Meter Höhe ein Vogel verfangen hatte und von Krähen attackiert wurde. Der Passant rief daraufhin die Integrierte Regionalleitstelle der Berufsfeuerwehr Braunschweig zur Hilfe. Das berichtet die Feuerwehr in einer Mitteilung. Die Drehleiter der Hauptwache wurde für die Tierrettung alarmiert.

Der Specht wird in Rühme aus einem Baum gerettet

Nachdem die Feuerwehrleute den Vogel mit dem Korb der Drehleiter erreicht hatten, habe man erst ein paar hartnäckige Krähen vertreiben müssen, so die Feuerwehr. Auf Grund der Gesamtsituation sei der Vogel – ein Specht – zunächst inklusive eines kleineren Astes aus dem Baum gerettet worden. Erst am Boden hätten die Feuerwehrleute das Tier von der Angelschnur und dem Ast befreit. Das Tier wurde der Tierrettung übergeben, die sich um die Nachsorge kümmere.

