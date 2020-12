Die Jugendfeuerwehr Stöckheim ist Preisträger beim Förderpreis „Helfende Hand“ des Bundesinnenministeriums!

Der Braunschweiger Bundestagsabgeordnete Carsten Müller (CDU) überreichte den Preis am Samstag stellvertretend an Jasmin Lindner, Jugendfeuerwehrwartin der Jugendfeuerwehr Stöckheim, und an Paul Kahlert von der Jugendfeuerwehr. Das Projekt „Jugendfeuerwehr 2.0“ hat den 4. Platz in dem bundesweiten Wettbewerb erreicht und wurde mit einer Siegerprämie in Höhe von 3.000 Euro bedacht.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Jugendfeuerwehr Stöckheim konnte sich gegen 112 weitere Projekte in der Kategorie „Innovative Konzepte“ durchsetzen und war unter die Top 5 gekommen.

Der Bundestagsabgeordnete Carsten Müller überreichte der Preis stellvertretend in Stöckheim

Eigentlich wären die Verantwortlichen der Ortsfeuerwehr Stöckheim zur Preisverleihung nach Berlin gefahren, doch durch die aktuelle Corona-Pandemie war das in diesem Jahr nicht möglich. Der Parlamentarischer Staatssekretär Stephan Mayer hatte daher in diesem Jahr per Videobotschaft die Gewinner virtuell gekürt.

„Es ist mir wichtig, diesen Preis hier heute stellvertretend für das Bundesministerium des Innern in Stöckheim zu verleihen.“ so Carsten Müller. Es könne auch keinen besseren Anlass geben, als das ehrenamtliche Engagement am internationalen Tag des Ehrenamtes auszuzeichnen.

Bei der Preisverleihung im kleinen Rahmen waren auch Stadtbrandmeister Ingo Schönbach und sein 1. Stellvertreter Stephan Kadereit sowie Pressesprecher Florian Parkitny und Stöckheims Ortsbrandmeister Eike Kuthe dabei.

Die Jugendfeuerwehr hat ein Konzept entwickelt, wie man auch im Lockdown üben, lernen und bereit sein kann

Ingo Schönbach betont den Einfallsreichtum der Jugendfeuerwehrwartin Jasmin Lindner: „Hier in Stöckheim sieht man ein hervorragendes Beispiel für Engagement der ehrenamtlichen Betreuer in der Feuerwehr. Es wurde eine bestehende Idee erweitert und ein großartiges Konzept ins Leben gerufen, damit die Jugendlichen im Training bleiben und den Spaß an der Feuerwehr nicht verlieren. Vor allem im ersten Lockdown konnte so den jungen Menschen etwas Normalität geboten werden.“

Bereits seit 2009 verleiht das Bundesinnenministerium den Förderpreis Helfende Hand, um das Ehrenamt zu stärken, die Nachwuchsarbeit zu fördern und das Interesse der Menschen für ein Ehrenamt im Bevölkerungsschutz zu wecken.

In diesem Jahr wurden insgesamt 15 ehrenamtliche Projekte für ihren besonderen Beitrag für das ehrenamtliche Engagement im Bevölkerungsschutz mit dem Förderpreis „Helfende Hand“ ausgezeichnet. Die Jury hat aus rund 270 Bewerbungen Projekte in den Kategorien „Nachwuchsarbeit“, „Innovative Konzepte“ und „Unterstützung des Ehrenamtes“ ausgewählt.

Auch in diesem Jahr konnten die Bürger online ihre Stimme für den Publikumspreis abgeben.