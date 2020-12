Informatik-Schülerlabor für digitale Zukunft in Braunschweig

Berliner Straße, ehemalige Voigtländer-Fabrik. Hier, wo einst Objektive und Linsen gefertigt und zu Kameras von Weltrang zusammengefügt wurden, könnte ein neues Braunschweiger Schülerlabor entstehen – für Informatik. Eine Initiative hat sich gegründet, Schulen, Unternehmen, Institutionen sind bereits mit an Bord, vielversprechende Fäden sollen alsbald miteinander verknüpft werden.

Dafür wollen die drei Initiatoren, die IT-Unternehmer Oliver Düvel und Frank Ptok, dazu der Schulleiter Volker Ovelgönne (Wilhelm-Gymnasium) im Verbund mit zahlreichen Kräften aus Schule, Wissenschaft, Stiftungen, Politik, Stadt und Öffentlichkeit gemeinsam sorgen. Ein erstes Netzwerktreffen war bereits geplant, musste jedoch wegen der Corona-Beschränkungen zunächst verschoben werden.

Zum Schuljahr 2023 wird Informatik Pflichtfach an Gymnasien – aber woher kommen die künftigen Lehrer?

Das Projekt wird mit Engagement und Akribie vorangetrieben. Nicht nur Notwendigkeit und Pioniergeist geben den Ausschlag, sondern auch Änderungen in den Lehrplänen der Schulen. Zum Schuljahr 2023 werde Informatik zwar Pflichtfach an den niedersächsischen Gymnasien in Jahrgang 10, ein Jahr später dann auch schon ab Klasse 9, doch woher künftig die benötigten Lehrkräfte kommen sollten, sei noch lange nicht geklärt, so WG-Schulleiter Ovelgönne.

Historisches Gelände: das ehemalige Voigtländer-Kamerawerk. Foto: Henning Noske

Hinzu kommt, dass Deutschland gerade auf Zukunftsfeldern wie im Digitalen und in der Informatik nicht ins Hintertreffen geraten darf. Das treibt die IT-Unternehmer Düvel und Ptok um, denn auch ihre Branche ist um Nachwuchs bemüht.

BIOS, PTB, DLR-School-Lab, die XLabs – und künftig das DigitaLab?

Hinzu kommt, dass das Digital-Schüler-Labor („DigitaLab“) in der Wissenschaftsstadt und der Forschungsregion die bereits vorhandenen Einrichtungen im Helmholtz-Zentrum (Biologie), in der PTB (Physik und Technik) sowie das DLR-School-Lab (Luft- und Raumfahrt) sowie die XLabs in Göttingen ergänzen würde.

Ortstermin bei Oliver Düvel auf Pioniergelände im alten Voigtländerwerk. Hier stünde, erklärt er, ausreichend Platz zur Verfügung, den er zum Projekt beisteuern will. Ein großer Umbau der alten Hallen in moderne Büro- und Tagungsräume steht ohnehin an, soll bereits 2021 beginnen. Ein Umfeld, in dem sich weitere IT-Firmen ansiedeln sollen. Ein Campus-Charakter mit Inkubator-Qualitäten könnte entstehen, eine Spielwiese für künftige Entwickler. Angesprochen sind Schulklassen und Arbeitsgemeinschaften, aber auch besondere Talente und künftige Gründer.