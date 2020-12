Tchibo ist der letzte verbliebene Mieter in der Burgpassage – und hat noch einen Mietvertrag bis Ende März 2023.

Burgpassage in Braunschweig: Tchibo will 250.000 Euro

In der Auseinandersetzung um den Verbleib der Tchibo-Filiale in der Burgpassage verhärten sich die Fronten. Jetzt hat Tchibo den Vermieter, die Immobilien GmbH Hutfiltern, auf rund eine Viertel Million Euro Schadenersatz verklagt (248.000 Euro). Die Klage wird in der kommenden Woche vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt.

Was fordert Tchibo? – Zum einen verlangt der Kaffee-Filialist laut Gerichtssprecherin Maike Block-Cavallaro entgangenen Gewinn für die Jahre 2018 (ca. 59.000 Euro) und 2019 (ca. 68.000 Euro), weil die Ladenpassage ab Juli 2018 mehrere Wochen gesperrt war und Tchibo sein Geschäft schließen musste. – Zum anderen fordert Tchibo insgesamt 122.697 Euro Mietzinszahlungen für die Zeit ab Juni 2018 zurück, weil die Burgpassage geschlossen war und erst nach einem Gerichtsurteil Ende 2018 wieder öffnen konnte. Das Unternehmen sieht aus diesem Grund eine Mietminderung von 40 bis 75 Prozent als gerechtfertigt an. Was sagt der Vermieter? Demgegenüber verweis der Vermieter Angaben des Gerichts zufolge darauf, dass er zum Weiterbetrieb des Ladencenters nicht verpflichtet sei. Tchibo habe sein Ladengeschäft ohne Einschränkungen weiter betreiben können. Deshalb stehe dem Mieter weder entgangener Gewinn noch eine Mietminderung zu. – Tchibo klagt schließlich auch auf Feststellung mietvertraglicher Pflichten. Es geht dabei um Neuvermietungen und Weiterbetrieb des Ladencenters, der Kundentoiletten und des Aufzuges bis zum 31. März 2023. An diesem Tag endet der Tchibo-Mietvertrag. Erst dann könnte nach jetzigem Stand der Abriss der Burgpassage und der Neubau der geplanten Burggasse beginnen. OLG weist Berufung gegen Urteil zurück Unterdessen hat der Vermieter, die Immobilien GmbH Hutfiltern, am Donnerstag seinen Berufungsprozess vor dem Oberlandesgericht Braunschweig verloren. Es geht um ein Urteil vom 19. Dezember 2019. Das Gericht wies die Berufung zurück und verurteilte die Klägerin zu den Kosten des Verfahrens, dem ein Streitwert von bis zu 1 Million Euro zugemessen wurde. Eine Revision ließen die Richter nicht zu. Das Urteil ist damit rechtskräftig. https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article227953593/Burgpassage-darf-nicht-abgerissen-werden.html https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article230882444/Tchibo-will-Laden-in-neuer-Burggasse-oder-viel-Geld.html In dem Prozess im Dezember 2019 war es im Wesentlichen um eine Unterlassungsklage des Kaffeeriesen Tchibo gegen den angekündigten Abriss der Passage gegangen. Das Gericht hatte dazu angeordnet: Der Investor habe es zu unterlassen, das Einkaufszentrum ganz oder teilweise abzureißen. Der Mietvertrag sehe keine Pflicht des Mieters vor, einen Abriss zu dulden. Weiterhin dürfe er die Ladenstraße nicht ganz oder teilweise durch Schließung von Zugängen sperren, wie dies zeitweise der Fall gewesen sei. Für den Fall einer Zuwiderhandlung ordnete die Kammer ein Ordnungsgeld bis hin zur Ordnungshaft für den Eigentümer der Einkaufspassage an, die Firma Immobiliengesellschaft Hutfiltern, eine Tochtergesellschaft des Projektentwicklers Development Partner, Düsseldorf. Diese hat nun laut Gerichtsurteil eine sogenannte Sicherheitsleistung in Höhe von 530.000 Euro zu hinterlegen.