Wie wird der Wetterschutz auf dem Altstadtmarkt aussehen? Braunschweigs Bauverwaltung hatte Varianten erarbeitet und sich Fingerzeige vom Planungsausschuss zum Vorhaben erhofft. Doch ein klares Votum gab es nicht.

Es sind Zielkonflikte, die auf dem Altstadtmarkt gelöst werden müssen. Denkmalschutz auf der einen Seite. Und die gesetzliche Vorgabe, dass Bushaltestellen barrierefrei sein müssen. Dass Umbauten erfolgen werden, damit das Ein- und Aussteigen erleichtert wird, ist bereits beschlossen. Doch wie sollen die Wartehäuschen aussehen? Mehr als 4000 Fahrgäste steigen dort ein und aus. Die BSVG will die nicht weiter im Regen warten lassen.

Die Verwaltung hatte dazu den sogenannten Gestaltungsbeirat angerufen. Experten, die zum Urteil kamen: Die Standard-Wartehäuschen der BSVG sollten auf dem Altstadtmarkt nicht errichtet werden. Ein Wettbewerb wurde ausgelobt. Der Siegerentwurf ist mittlerweile überarbeitet. Doch was gebaut werden soll, darüber gehen die Meinungen der Politik auseinander.

Die CDU zieht zum Beispiel in Zweifel, dass der Siegerentwurf sich tatsächlich besser in das historische Altstadtmarkt-Umfeld einfügt, als die üblichen Standard-Wartehäuschen der BSVG. Das seien schließlich „Glaskästen“, so Ratsfrau Heidemarie Mundlos. Unauffälliger gehe es kaum.

Ähnlich Wolfgang Büchs (BIBS). Der Siegerentwurf nehme „sich selbst zu wichtig“. Es werde das Gegenteil vom Beabsichtigten erreicht. Ein schwerwiegendes Gegenargument führen die Grünen an: Selbst wenn der gestalterische Mehrwert, den der Siegerentwurf bieten soll, sich tatsächlich einstellt – rechtfertigt das eine Erhöhung der Kosten um 280.000 Euro? Dieser Betrag liegt zwischen der Umsetzung des Siegerentwurfs und dem Bau von BSVG-Standard-Wartehäuschen. Die Kosten würden von den erwarteten 330.000 auf 610.00 Euro steigen Die Grünen sehen ein Missverhältnis und wollen BSVG-Wetterhäuschen.

Einzig die Linken stehen voll und ganz hinter der Variante der Bauverwaltung. Der Altstadtmarkt verdiene eine besondere und keine Standard-Lösung. Ähnlich die FDP, die aber ebenso wie die SPD noch offene Fragen sieht. Geklärt werden muss: Ist der wetterfeste Stahl, aus dem die K17-Architekten die Design-Wartehäuschen fertigen lassen wollen, überhaupt das richtige Material? Der angedachte Cortenstahl bildet eine schützende Rostschicht. Wie stark ist der Abrieb, wenn sich Wartende gegen die Rostschicht lehnen?

Die SPD sieht funktionale Defizite, die unbedingt abgestellt gehören. Vorgesehen ist, eine große Öffnung in der Rückseite der Wartehäuschen zu lassen. Das hieße, so Nicole Palm, der Schutz vor Regen und Wind werde beeinträchtigt. Das müsse geändert werden. Die Verwaltung will nacharbeiten. Im ersten Quartal 2021 soll entschieden werden.