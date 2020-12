Braunschweiger Aidshilfe bietet kostenlos HIV-Schnelltests

Es gebe noch zu viele Menschen, die HIV-positiv sind und es nicht wissen, sagt Kai Zayko. Ein Drittel der Betroffenen erhielten ihre Diagnose erst, wenn das Immunsystem schon geschädigt sei. Anlässlich des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember appelliert der Geschäftsführer der Braunschweiger Aidshilfe daher an Menschen mit einem HIV-Risiko, sich auf das Virus testen zu lassen.

„Mit Therapie ein fast normales Leben“

„Wer therapiert wird, hat ein fast ganz normales Leben vor sich.“ HIV sei längst kein Todesurteil mehr. Medikamente können die Virenlast im Körper unter die Nachweisgrenze drücken . Was zugleich bedeutet: Von den Betroffenen geht keine Ansteckungsgefahr mehr aus. „Schutz durch Therapie“, sagt Zayko, „ist Prävention."

Kinderwunsch kann trotz HIV erfüllt werden

Unter den rund 120 HIV-positiven Menschen und Angehörigen aus Braunschweig und der Region seien auch jüngere Frauen mit Kinderwunsch. Dem stehe, wenn sie therapiert werden, heute nichts mehr im Wege.

Aidshilfe entlastet aktuell Gesundheitsamt

Seit August bietet die Braunschweiger Aidshilfe in der Eulenstraße selbst HIV-Schnelltests inklusive Beratung an. Möglich macht das eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, nach der es nicht mehr nur den Ärzten vorbehalten ist, auf HIV, Syphilis und Hepatitis C zu testen. Eigens geschulte Mitarbeitende der Aidshilfe nehmen diese Tests zum Selbstkostenpreis von 5 bis 15 Euro vor. 33 haben davon inzwischen Gebrauch gemacht. Mit diesem Angebot entlastet die Aidshilfe derzeit auch das durch die Corona-Pandemie stark beanspruchte Gesundheitsamt.

Niedersachsen-Kampagne: 1000 kostenlose Tests

Am 1. Dezember startet zudem eine Kampagne der niedersächsischen Aidshilfen mit dem Land Niedersachsen. Das Sozialministerium hat 1000 Schnelltests zur Verfügung gestellt. Solange der Vorrat reicht, können sich Menschen auch in der Braunschweiger Aidshilfe anonym und kostenlos auf HIV und Syphilis testen lassen.

„Wie bei Corona heißt es bei HIV und Syphilis: Die Infektionsketten müssen unterbrochen werden, um weitere Übertragungen zu vermeiden“, betont Kai Zayko. „Laut Robert Koch-Institut wissen 18 Prozent aller Menschen mit HIV in Niedersachsen noch nicht, dass sie das Virus in sich tragen.“ Auch sei die Zahl der Syphilisfälle deutschlandweit von rund 2.000 Fälle im Jahr 2001 auf über 7.000 Fälle in 2018 angestiegen.

Schnelltest drei Monate nach Infektion reaktiv

Den Antikörper-Schnelltest nennt Zayko zuverlässig. Doch müsse man dazu wissen: Die HIV-Antikörper seien erst drei Monate nach einer Infektion nachweisbar. Erst dann also mache ein solcher Test Sinn. Zeige er ein negatives Ergebnis an, gelte dies als sicher. Umgekehrt könne es jedoch zu falsch positiven Ergebnissen kommen: Der Test reagiere zuweilen ebenso auf Rheuma, Schwangerschaft oder Virusinfektionen. Bei einem positiven Ergebnis sei daher der Gang zum Arzt und eine weitere Laboruntersuchung nötig, um Gewissheit zu haben.

Im Vergleich zu anderen Geschlechtskrankheiten wie etwa Syphilis sei HIV schwer übertragbar. Ungeschützter Geschlechtsverkehr aber berge immer ein Risiko, warnt Zayko. Er erinnert sich an eine Frau, die sich beim einzigen One-Night-Stand ihres Lebens infiziert habe. „Es passiert. Man kann es nicht ausschließen.“ Zu den am stärksten betroffenen Gruppen gehörten nach wie vor homosexuelle Männer und Drogengebraucher.

„Verlobungstests“

Als gute Maßnahme zur Prävention wertet Zayko das, was in der Aidshilfe als „Verlobungstest“ bezeichnet wird: Paare, die aufs Kondom verzichten wollen, lassen sich vorab gemeinsam auf HIV testen.

15 Schulen engagieren sich am Welt-Aids-Tag

Wegen der Corona-Pandemie musste die Aidshilfe ihr Präventionsangebot in den vergangenen Monaten einschränken. Umso erfreuter ist der Geschäftsführer, dass sich gleichwohl 15 Schulen aus Braunschweig und der Region entschlossen haben, sich an Aktionen zum Welt-Aids-Tag zu beteiligen. „Denn unter jungen Menschen herrscht teilweise absolutes Unwissen über die Übertragungswege von HIV.“

Ein Termin zum Schnelltest kann bei der Braunschweiger Aidshilfe unter Telefon 0531/58003-0 vereinbart werden. Darüber hinaus ist der Verein auf Spenden angewiesen: Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V., Spendenkonto BIC: DAAEDEDDXXX, IBAN: DE40 3006 0601 0004 3995 52