Als es im März und April zum Corona-Lockdown kam, stand es um die Braunschweiger Tafel in der Goslarschen Straße gar nicht gut.

Vorstand Bernd Assert erinnert sich an die bislang schwerste Zeit für das Ehrenamts-Projekt, das täglich bis zu 5000 Bedürftige der Stadt mit Essen versorgt. Als die Pandemie im Frühjahr auch Braunschweig erfasste, mussten sich viele der Helfer – oft zwischen 60 und 80 Jahren alt – zurückziehen. Jetzt waren sie Risikogruppe.

„Notschließung“, sagt Assert rückblickend, und das klingt gar nicht gut. So ging es allen Tafeln im Land.

Gerade im Corona-Jahr 2020 ist ein Engagement wie das der 21-Jährigen so wichtig

Aber in Braunschweig gelang es, ein Ausweichquartier für die Tafel in der TU-Mensa an der Beethovenstraße zu beziehen, startklar und einsatzbereit zu machen. Immerhin müssen täglich rund eineinhalb Tonnen Lebensmittel von Spendern aus Läden, Märkten und Supermärkten herbeigeschafft und verteilt werden. Und jetzt auch noch unter Corona-Bedingungen ...

Und da kommt Antonia Schultz ins Spiel – seit vergangener Woche ist die 21-Jährige Trägerin des Corona-Sonderpreises beim Gemeinsam-Preis unserer Zeitung.

Da erhielt sie bei der einsamen Preisverleihung im menschenleeren Dom eine Auszeichnung, die wir hoffentlich nie wieder vergeben müssen. Und dennoch war es so wichtig, gerade in diesem Jahr und in dieser Sache herausragendes Bürgerengagement zu zeigen.

Blenden wir zurück ins Frühjahr 2020. Psychologie-Studentin Antonia Schultz war da bereits seit knapp zwei Jahren bei der Tafel im Einsatz. Sie ist eine von diesen aktiven jungen Leuten, die du nicht zweimal fragen musst, wenn Hilfe gebraucht wird. Sie hat sich schon zum Freiwilligendienst gemeldet, engagiert sich bereits seit mehr als zehn Jahren stark für das Junge Musical Braunschweig.

Über Nacht ist die vertraute Struktur weg. Dazu kommt eine extrem hohe Fluktuation

Dann sprach Tafel-Geschäftsführerin Nicoline Leven sie an. Für die jetzt zu organisierende Not-Tafel wurden nun viele Ersatz-Kräfte gesucht, binnen kürzester Zeit gab es da extrem viel zu koordinieren. Aus drei Kreisen rekrutierte sich die Rettung der Tafel:

– Verbliebene Stammkräfte der Tafel leisteten Heroisches.

– Stadt-Kulturchefin Anja Hesse stellte eine Liste mit mehr als

100 Adressen von Bürgern zur Verfügung, die als potenzielle Ehrenamtliche bereitstehen.

– Etliche Studenten und Mitarbeiter der TU Braunschweig stoßen hinzu.

Antonia Schultz setzt nun die Whatsapp-Maschine ein, traktiert das Smartphone, koordiniert Termine, Einsatz- und Ausgabezeiten. Insgesamt 170 Helfer. „Von heute auf morgen gab es die vertraute Struktur nicht mehr“, erinnert sie sich. Hinzu kommt, bei allem Bemühen, eine extrem hohe Fluktuation der Kräfte.

Heute ist die Tafel längst wieder an ihrem angestammten Standort zurück. Es gilt ein ausgeklügeltes Hygienekonzept

Die einen waren kurzzeitig selbst arbeitslos geworden, zum Beispiel in der Gastronomie, dann ging’s auch da plötzlich wieder weiter. Andere mussten sich um Menschen daheim sorgen. Und wieder andere hatten Luft im Semester, um sich dann jedoch irgendwann wieder an Arbeiten oder Projekte in der Uni zu stürzen. Doch es klappte.

Heute ist die Braunschweiger Tafel längst wieder an ihrem angestammten Standort zurück, es gilt ein ausgeklügeltes Hygienekonzept. Bewährte Kräfte im Einsatz. Teamwork zählt! Antonia Schultz konzentriert sich bereits wieder auf ihr eigenes Studium. Sie hat im Corona-Jahr 2020 Enormes geleistet, der Preis für sie steht aber auch stellvertretend für viele andere. Es ist dieses Engagement, das unsere Gesellschaft auch in Krisenzeiten im Innersten zusammenhält.