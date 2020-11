Allüberall auf den Tannenspitzen, sieht man bunte Lichtlein sitzen... Der Stadt steht ein harter, dunkler Corona-Winter bevor. Ohne Weihnachtsmarkt. Ohne Eiszauber auf dem Kohlmarkt, der jetzt ebenfalls abgesagt wurde.

Warum fällt der Eiszauber aus?

„Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass der Eiszauber leider nicht stattfinden kann. Bis zum letzten Moment haben wir gehofft, dass unsere Eislaufbahn vielleicht doch noch mit veränderten Verhaltensregeln realisiert werden kann, nun müssen jedoch auch wir kapitulieren“, schreibt das Team um Beate Wiedemann in einer Mitteilung. Die Absage sei alles andere als leicht gefallen, sei aber doch die einzig richtige Entscheidung angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens und der damit verbundenen Beschränkungen. „In diesen Zeiten eine Eisbahn anzubieten, wäre für uns ein falsches und wenig verantwortungsvolles Zeichen.“

Eine Neuigkeit könne man aber trotzdem verkünden: Der Eiszauber werde in diesem Jahr zum Lichtzauber! Ab dem 1. Advent solle neben der bekannten Illumination eine weitere Projektion in Form eines kleinen Films am Sternhaus realisiert werden.

Weihnachtsbäume kamen später

Auch auf dem Altstadtmarkt ist nun doch noch vorweihnachtliches Licht eingezogen. Die Stadt hat einen beleuchteten Weihnachtsbaum aufgestellt, eine elf Meter hohe Serbische Fichte, ein weiterer, eine 19 Meter große Nordmanntanne steht auf dem den Domplatz. Wie in den Vorjahren handelt es sich bei den Bäumen um Spenden von Bürgern, die damit zur festlichen Dekoration der Innenstadt beitragen möchten. „Wir leisten damit unabhängig vom Weihnachtsmarkt unseren Beitrag zur weihnachtlichen Dekoration in der Innenstadt und zu einer möglichst stimmungsvollen Adventszeit“, erklärt Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings.

Seit Freitag, mit leichter Verspätung, hat nun doch noch der Schlossplatz seinen Weihnachtsbaum. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr doch noch einen Baum aufstellen zu können“, erklärt Center-Managerin Katrin Brangs. Coronabedingt habe es „logistische Hürden“ zu bewältigen gegeben. Wie in jedem Jahr stammt die Nordmanntanne aus dem Harz.

Der Advent – Zeit des Lichts. Jesus ist das Licht, auf das wir im Advent warten. Der Adventskranz wird nach und nach heller, bis mit Weihnachten auch die Tage selbst wieder heller werden. Ein Sieg des Lichtes über die Finsternis.

Da will die Stadtmarketing GmbH das Ihre dazu beitragen, im tristen Corona-Winter 2020/21. Man habe entschieden, die Weihnachtsbeleuchtung unabhängig vom Weihnachtsmarkt anzubringen: die Leuchtelemente in den Bäumen und die Beleuchtung der Gebäude an den Plätzen, auf denen der Weihnachtsmarkt gewöhnlich stattfindet. Zudem beleuchtet das Stadtmarketing gemeinsam mit der Firma Borek dieses Jahr zusätzlich die Straße Kleine Burg vor der Touristinfo. Die Beleuchtung werde in den nächsten Tagen angebracht, so Stadtmarketing-Sprecherin Stephanie Horn.