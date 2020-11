Am Europaplatz sind am Mittwochmittag ein LKW und eine Straßenbahn kollidiert. Zum Unfallhergang kann die Polizei noch nichts sagen. Wie die BSVG mitteilt, war kurzzeitig ein Schienenersatzverkehr für die Linien 3 und 5 eingerichtet worden. Inzwischen sei die Strecke aber wieder frei, und die Straßenbahnen könnten sich jetzt wieder in den regulären Takt einpendeln.

Zum Unfallhergang ist noch nichts bekannt. Foto: Jörg Koglin