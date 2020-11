800 Menschen setzen ein Zeichen gegen Hass in Braunschweig

Die für den Abend angekündigte Demonstration der rechtsradikalen Partei „Die Rechte“ in der Braunschweiger Innenstadt wurde nach Informationen unserer Zeitung von den Veranstaltern abgesagt. Vor der Braunschweiger Synagoge in der Steinstraße versammelten sich am Abend hingegen rund 800 Menschen unter dem Motto „Solidarität mit der jüdischen Gemeinde Braunschweig und aktives Eintreten gegen Antisemitismus!“ Es wurde zu einer Kundgebung gegen Hass und für Toleranz. Dabei gab es keine Zwischenfälle.

In der großen Menschenmenge vor der Synagoge, die sich weit bis in die Nebenstraßen hinzog, wurde auf ausreichenden Abstand geachtet, die Menschen trugen den vorgeschriebenen Mund-/Nasenschutz. Immer wieder brandete Beifall auf, so, als der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Niedersachsen, Michael Fürst, ausrief: „Wir können uns gegen Nazis wehren, wenn wir alle zusammenstehen!“

Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Braunschweig, Renate Wagner-Redding, sagte ebenfalls unter großem Beifall: „Jeglichen Vorurteilen – sowohl gegenüber Juden als auch gegenüber anderen Minderheiten – muss entschlossen begegnet werden.“ Dass dies die Aufgabe der Stadtgesellschaft sei, das sei an diesem Abend in Braunschweig eindrucksvoll unterstrichen worden, sagte Udo Sommerfeld für die Veranstalter der Kundgebung. Sommerfeld: „Vielen Dank für dieses starke Zeichen!“

Ursprünglich hatte „Die Rechte“ in Sichtweite der Synagoge gegen „Zionismus“ demonstrieren wollen, in der Zeit von 19.33 bis 19.45 Uhr – Ort und Zeitpunkte eine Provokation. Beides wurde von der Stadt untersagt, die Kundgebung ursprünglich in einen anderen Teil der Stadt verlegt.