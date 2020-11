„Stadtstraße Nord“ in Braunschweig: 2021 soll der Bau beginnen

Seit etlichen Jahren ist der Bau der Stadtstraße Nord zwar beschlossen, aber höchst umstritten. Auch das Verwaltungsgericht hatte sich damit befasst – und das Ganze im vergangenen Jahr vorerst gestoppt. Nun legt die Verwaltung einen Fahrplan für die nächsten Schritte vor: 2021 soll ein erster Abschnitt zwischen Mittelweg und Nordanger gebaut werden.

Schon 2016 hatte die Politik grünes Licht gegeben

Zum Hintergrund: Eigentlich ist die Stadtstraße Nord als fast 1,4 Kilometer lange Verbindung zwischen Hamburger Straße und Bienroder Weg geplant. 2016 hatte die Politik grünes Licht gegeben. Die Straße soll das neue Nördliche Ringgebiet erschließen und die Siegfriedstraße entlasten.

Im Nördlichen Ringgebiet sind östlich des Mittelwegs bereits 500 neue Wohnungen entstanden, der Bau von 500 weiteren Wohnungen wird zurzeit vorbereitet – und im dritten Bauabschnitt sollen noch einmal 200 Wohnungen folgen. Außerdem werden auch zwischen Mittelweg und Hamburger Straße auf dem ehemaligen BZ-Gelände einige hundert Wohnungen gebaut, ebenso ist dies zwischen Ludwigstraße und Weinbergweg vorgesehen.

All das zieht zusätzlichen Verkehr nach sich. Laut einem Verkehrsgutachten wäre das vorhandene Straßennetz damit überfordert. Die Verwaltung ging nach bisherigen Simulationen davon aus, dass täglich bis zu 13.000 Fahrzeuge auf der Stadtstraße unterwegs sein werden – etwa die Hälfte davon Anwohnerverkehr. Zum Vergleich: Das wären in etwa so viele Fahrzeuge wie auf der Ebertallee im Bereich des Prinzenparks.

Der BUND hatte erfolgreich gegen das Vorhaben geklagt

Eigentlich hätte der Bau der Stadtstraße längst beginnen sollen. Doch es hatte Klagen gegen das Vorhaben gegeben, unter anderem vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Der BUND hält die Straße für überdimensioniert und kritisiert die geplanten Eingriffe in die Natur insbesondere entlang des Sackwegs. Die Umweltschützer finden, dass eine Straße zwischen Mittelweg und Bienroder Weg reichen würde.

Das Verwaltungsgericht hatte der Klage des BUND im August 2019 stattgegeben und den Planfeststellungsbeschluss für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. Allerdings bemängelte das Gericht nicht grundsätzlich den Bau der Stadtstraße oder deren geplanten Verlauf, sondern unter anderem Fehler beim Lärmschutzgutachten.

Die Stadtstraße Nord soll zwischen Hamburger Straße im Westen und Bienroder Weg im Osten verlaufen. Foto: Jürgen Runo

Neue Verkehrsuntersuchung für das Jahr 2030

Die Stadt hatte daraufhin nachgearbeitet und unter anderem auch eine neue Verkehrsuntersuchung beauftragt. Diese soll zeigen, wie viel Verkehr im Jahr 2030 zu erwarten ist. In einer Vorlage für den Stadtbezirksrat Nordstadt und den Planungs- und Umweltausschuss erläutert die Stadt jetzt die Ergebnisse.

Demnach wurden zwei Effekte berücksichtigt: Zum einen seien alle geplanten Neubau-Projekte im Nördlichen Ringgebiet eingeflossen. Die Rede ist von 2400 neuen Wohneinheiten im erweiterten Umfeld und damit knapp 5000 Neubewohnern. Zum anderen habe man einen steigenden Anteil des Radverkehrs berücksichtigt – der Autoverkehr behalte aber weiterhin den Hauptanteil.

Allerdings: Die Effekte der geplanten Campusbahn habe man nicht eingerechnet, da deren Machbarkeit noch nicht endgültig geprüft sei. Diese Stadtbahn-Trasse soll entlang des Ringgleises und der Neuen Nordstadt nach Querum führen und den Autoverkehr reduzieren.

Betrachtet wurden nun vier Varianten der Stadtstraße Nord. Erstens: Komplette Stadtstraße vom Bienroder Weg bis zur Hamburger Straße. Zweitens: „Halbe“ Stadtstraße zwischen Mittelweg und Bienroder Weg. Drittens: Wie Variante 2, aber mit der Einschränkung, dass die Stadtstraße im Bereich Nordanger nur für Fahrräder und Busse durchfahrbar bleibt. Viertens: Vorschlag des BUND, wonach der westliche Abschnitt statt über den Sackweg über den Weinbergweg führt.

Variante 1: Entlastung von Ludwigstraße und Siegfriedstraße

In Variante 1 (durchgehende Stadtstraße) zeigt sich der Stadt zufolge als positiver Effekt eine klare Verlagerung des motorisierten Verkehrs: weg von Ludwigstraße und Siegfriedstraße hin zur Stadtstraße. Die Entlastung der Siegfriedstraße sei vor allem auch gut für die dort straßenbündig fahrende Stadtbahn. Auf dem Mittelweg südlich der Stadtstraße gebe es nur geringfügig mehr Verkehr, weiter südlich hin zum Rebenring sogar einen leichten Rückgang – gut für Radfahrer.

Variante 2: Mehr Verkehr auf Ludwigstraße und Mittelweg

In Variante 2 („halbe“ Stadtstraße) ergeben sich laut Verwaltung keine relevanten Entlastungen. Vielmehr sei auf der Ludwigstraße mit deutlich mehr Verkehr zu rechnen, ebenso auf dem Mittelweg zwischen Stadtstraße und Ludwigstraße – ein Nachteil für Radfahrer.

Variante 3: Keine Entlastung auf Straßen in der Umgebung

Variante 3 entspreche in etwa der heutigen Situation, so die Verwaltung („halbe“ Stadtstraße Nord, ohne Durchfahrmöglichkeit für KFZ). Die Stadtstraße im Bereich der heutigen Mitgaustraße würde dann nur noch den Verkehr der Neuen Nordstadt westlich des Nordangers aufnehmen. Der Verkehr östlich des Nordangers würde über Bienroder Weg und Bültenweg abfließen. Entlastungseffekte im weiteren Straßennetz treten der Stadt zufolge nicht auf. Die Ludwigstraße würde deutlich stärker belastet, heißt es, aber nicht so stark wie in Variante 2. Auch auf dem Rebenring käme es zu mehr Verkehr.

Variante 4: Leichter Nachteil wegen aufwändiger Kreuzung am Mittelweg

Variante 4 (Stadtstraße Nord über Weinbergweg) würde laut der Stadt ähnlich wirken wie Variante 1 (über Sackweg). Eine leichte Einschränkung sei aber zu erwarten, weil die Stadtstraße dann ein kurzes Stück über den Mittelweg führen würde. Die Verwaltung spricht hier von einem „Z-Knoten“. Diese Streckenführung würde Autofahrer etwas Zeit kosten und einige vielleicht vom Befahren der Stadtstraße abhalten.

Zudem wird sich aus Sicht der Stadt der vom BUND angeführte ökologische Vorteil der Variante über den Weinbergweg relativieren: Der Sackweg bliebe ja nicht unberührt, sondern soll für die Erschließung von zwei Baugebieten ausgebaut werden.

So geht es weiter: Stadt will an Gesamtstrecke festhalten

Aus Sicht der Stadt hat Variante 1 nach wie vor die meisten Vorteile, also der Bau der durchgehenden Verbindung vom Bienroder Weg zur Hamburger Straße über den Sackweg. Daher soll diese Variante weiterverfolgt werden. Allerdings will die Stadt die Straße nicht in einem Schritt bauen, sondern in drei Abschnitten. Im nächsten Jahr soll das erste Teilstück entstehen: entlang der Mitgaustraße zwischen Mittelweg und Nordanger. Das Durchfahrtverbot in die Wodanstraße bliebe bestehen. Für diesen ersten Abschnitt liegt ein gültiger Bebauungsplan vor.

Später sollen dann die Abschnitte zwischen Nordanger und Bienroder Weg (Ausbau der Wodanstraße) sowie vom Mittelweg bis zur Hamburger Straße folgen – jeweils angepasst an den Fortschritt der noch geplanten Baugebiete. Für diese beiden Abschnitte muss aber zunächst neues Planungsrecht geschaffen werden.

Außerdem muss der Stadtverwaltung zufolge noch geklärt werden, ob auch bei einem abschnittsweisen Vorgehen Fördergeld fließt. Bisher gibt es eine Förderzusage in Höhe von 2,6 Millionen Euro für den Bau einer durchgehenden Stadtstraße Nord.

Mit dem Plan der Stadt befassen sich an diesem Donnerstag der Stadtbezirksrat und kommende Woche der Planungs- und Umweltausschuss.

