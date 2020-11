Sportlich bis ins hohe Alter: Ilse Lawrenz wird 100 Jahre alt

Mit bestimmtem Schritt kommt Ilse Lawrenz mit ihrem Rollator um die Ecke, stellt sich im Eingangsbereich des Wohnparks am Wall zum Foto auf. „Ihr geht es gut, sie ist flink wie ein Wiesel“, meint ihr Sohn Wolfhard Lawrenz. Heute wird seine Mutter 100 Jahre alt. Gefeiert wird mit Sohn und Schwiegertochter. Das Alter ist der Ostpreußin nicht wirklich anzusehen – nur der Vergleich mit dem Wiesel hinkt doch ein bisschen.

Vor vier Jahren zog Ilse Lawrenz nach Braunschweig

Erst vor viereinhalb Jahren siedelte Ilse Lawrenz, 1920 geboren als Eva-Marie Ilse Schwarz in Borken/Masuren, nach Braunschweig um. Zuvor hatte sie zunächst lange im 1953 gebauten eigenen Haus in Rüthen im Sauerland, Landkreis Soest, gewohnt, dann von 2008 bis 2016 in einer Wohnung ihres Sohnes im Rüthener Stadtkern.

Es war schon eine schwierige Entscheidung, von den Freunden Abschied zu nehmen. Doch die Nähe zum 76-jährigen Sohn, der mit Frau Gudrun in Wolfenbüttel lebt und dort an der Fachhochschule von 1974 bis zur Pensionierung eine Professur in Informatik innehatte, gab schließlich den Ausschlag, in die Löwenstadt zu ziehen.

Sie hat sich ihre positive Einstellung zum Leben bewahrt

Den Kontakt zu den Freunden hat sie gehalten, vor allem aber konnte Ilse Lawrenz einen Teil ihrer Möbel aus dem alten Haus in ihr Appartement mitnehmen – ein Stück Heimat, mit dem es sich besser wohnen lässt. Und: Sie hat sich ihre positive Einstellung zum Leben bewahrt, das merkt man ihr an.

Die Jubilarin ist immer noch sehr interessiert am aktuellen Geschehen, bei ihr läuft fast den ganzen Tag Deutschlandfunk. „Sie weiß gut Bescheid“, sagt ihr Sohn, der als junger Mann in Braunschweig an der Universität Elektrotechnik studiert und in Informatik promoviert hat.

Sie verließ schon als Zehnjährige 1930 die elterliche Geborgenheit

1920 geboren, besuchte Ilse Lawrenz zunächst die einklassige Volksschule in Borken, wo ihr Vater Artur Schwarz der Lehrer war. Die Tochter wollte in die Fußstapfen des Vaters treten, verließ schon als Zehnjährige 1930 die elterliche Geborgenheit, wohnte in einer Pension in der benachbarten Stadt, um dort die nächsthöhere Schule zu besuchen. Nach der mittleren Reife wechselte sie auf ein Jungengymnasium und bestand dort 1938 bereits in der Unterprima (12. Klasse) ihr Abitur.

Im Januar 1944 wurde der einzige Sohn geboren

Ein Jahr später heiratete sie im August den Gymnasiallehrer Erwin Lawrenz – kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der stellte natürlich einiges auf den Kopf. Im Januar 1944 wurde der einzige Sohn geboren, im Frühjahr 1945 folgte mit ihm die abenteuerliche Flucht aus Ostpreußen zunächst bis nach Hötensleben nahe Schöningen, aber auf ostdeutschem Gebiet. Ilse Lawrenz’ Ehemann war an der Front, dann in russischer Kriegsgefangenschaft, im Herbst 1947 war die junge Familie wieder vereint.

Nicht nur in dieser schwierigen Zeit hielt die taffe Frau die Familie zusammen, traf die Entscheidungen. Die Zukunft der Lawrenzens entwickelte sich im Westen, im Sauerland, wo ihr Mann erst in Plettenberg, dann in Rüthen am Gymnasium angestellt wurde. Auch Ilse Lawrenz war von 1955 an am dortigen Aufbaugymnasium als Sportlehrerin tätig.

Sport und Reisen nahmen einen großen Teil ihres Lebens ein

Die Begeisterung für den Sport – insbesondere Tennis, Volleyball, Schwimmen in Seen und im Meer, dazu Skifahren – begleitete sie bis ins hohe Alter. Ein weiteres Hobby waren Urlaube im Ausland, erst zum Zelten, dann in die eigene Wohnung, schließlich ins eigene Haus nach Spanien. Aber auch weit darüber hinaus war Ilse Lawrenz unterwegs, bis nach China oder Argentinien führten sie die Reisen – einzigartige Erinnerungen, von denen die 100-Jährige noch zehrt.