Braunschweig. Fotograf Stefan Lohmann hat am Sonntag all die schönen Momente eingefangen, die der Herbst zu bieten hat.

Tief durchatmen. Durchs Laub rascheln. Sonnenstrahlen aufsaugen ... Unser Fotograf Stefan Lohmann hat am Sonntag all die schönen Momente eingefangen, die der Herbst zu bieten hat. Vor allem die Parks laden dazu ein, gemütlich zu schlendern, ungewöhnliche Motive in der Natur zu entdecken, Sport zu treiben oder einfach nur im Augenblick zu verweilen. In diesen Tagen der Ungewissheit, der Sorge und Not, in dieser für viele Menschen so bedrückenden Atmosphäre kann dieser November zwischen Wolken und Regentropfen doch auch so wohltuend wirken und Kraft spenden.

Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Die Gifhorner Nele und Sebastian Slottosch sind mit ihren Kindern Theo und Bennet aus Gifhorn nach Braunschweig gekommen, um den Bürgerpark zu erkunden. Die Schaukel an einem der alten Parkbäume hatte es ihnen ganz besonders angetan. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Solange es geht raus an die frische Luft und für einen Moment den Kopf frei von Alltagssorgen bekommen: Viele Braunschweiger sind für einen herbstlichen Spaziergang unterwegs in den weitläufigen Parkanlagen, von denen die Stadt zahlreiche zu bieten hat. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Mit genügend Abstand kann man auf der Rollschuhbahn inmitten des Prinzenparks Spaß beim Skateboardfahren oder Basketballspielen haben. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Beim Ausflug in die herbstliche Natur bieten sich dem Auge des Spaziergängers wie hier in Riddagshausen am Lagesteich entlang des Kleidersellerwegs prächtige Farbenspiele von Sonne und Laub. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Timo Klingebiel (links) und Fabian Wiehle nutzen das freie Wochenende, um kreative Fotoaufnahmen zu machen. Ihre „Models“ Jasmin Klingebiel (Mitte) und Katharina Wiehle haben eine Menge Spaß im selbstgemachten Laub-Regen für das perfekte Bild. Foto: Stefan Lohmann / regios24



Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Diskgolfen ist in Corona-Zeiten zu einer sehr beliebten Freizeit-, aber auch Vereinssportart geworden. Tiemo Wesemann (von rechts) und sein Stiefsohn Darius Trappe genießen es genau wie Klaus Dörmann, stundenlang sorglos an der frischen Luft spielend über die Parkours im Bürgerpark und am Westbahnhof zu streifen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Auszeit vom Alltagsstress in den weitläufigen Anlagen des Bürgerparks. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Graugänse beim Spaziergang in der Herbstsonne am großen See im Bürgerpark. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! Idyllische Naturbeobachtung am großen See im Bürgerpark. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Foto-Streifzug durch Braunschweig: Vergiss den Alltag! So wie hier Sophia Albert am Okerwehr an der Eisenbütteler Straße sind die Kanusportler des RSV Braunschweig solange es geht auch im Herbst noch auf dem Wasser. Foto: Stefan Lohmann / regios24