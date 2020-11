Panoramen vom Braunschweiger Lichtparcours trotzen dem November

Dieses Freiluft-Ereignis war ein absoluter kultureller Höhepunkt in diesem Sommer, in dem ansonsten vieles anders war als gewohnt. Die Rede ist vom Lichtparcours 2020, initiiert vom städtischen Dezernat für Kultur und Wissenschaft. Die Lichtkunstobjekte an und in der Oker lockten neben auswärtigen Gästen auch viele Tausend Braunschweiger aus ihren Wohnungen – trotz aller Einschränkungen wie dem Abstandsgebot.

Uwe Jungherr hat alle Objekte des Braunschweiger Lichtparcours 2020 als Panorama fotografiert. Dieses Bild zeigt ihn im November (nach dem Lichtparcours) vor der Drachenbrücke im Bürgerpark. Foto: Karsten Mentasti

Wer jetzt im grauen November nochmals die Eindrücke abendlicher Spaziergänge in sommerlicher Dämmerung in Erinnerung rufen möchte, all die Farben von tiefblauem Himmel über saftiges Grün der Bäume bis hin zum mal bunten, mal gleißend hellem Kunstlicht der zeitgenössischen Lichtparcours-Objekte, dem sei eine Sammlung außergewöhnlicher Fotoaufnahmen ans Herz gelegt.

Auf seiner Internetseite ermöglicht es uns der Braunschweiger Hobbyfotograf Uwe Jungherr, durch seine Panorama-Aufnahmen Stimmungen wieder oder neu zu erleben und Details zu erkennen, die während des oder der eigenen Spaziergänge durch die Freiluft-Galerie am Okerrand vielleicht gar nicht wahrgenommen werden konnten. Es soll auch Menschen geben, die den schon fünften Braunschweiger Lichtparcours seit dem Jahr 2000 verpasst haben – oder wegen der Pandemie befürchtet haben, anderen Besuchern zu nahe zu kommen.

„Die Panoramen sind für alle, die sich für den Lichtparcours interessieren, eine wunderbare Möglichkeit, die Lichtkunst noch einmal zu erleben und die schönen Motive und Farben zu genießen“, sagt Jungherr, der im Marketing der städtischen Wohnungsgesellschaft Nibelungen Wohnbau arbeitet.

In seiner Freizeit hat der 54-Jährige mit seiner professionellen Fotoausrüstung schon so manche Ereignisse in 360-Grad-Panoramen fotografiert, etwa das Eintracht-Stadion mit der speziellen Weitwinkel-Technik porträtiert, die Aufstiegsfeier in die Bundesliga vor dem Schloss begleitet oder die Dinosaurier-Ausstellung Jurassic Harz des Naturhistorischen Museums dauerhaft digital festgehalten.

„Das Besondere an dieser Technik“, erläutert Jungherr, „ist, dass man jedes Fotoobjekt auf diese Weise am Monitor mitsamt des Kontextes zum Ort erleben kann, als würde man noch einmal mitten in den Szenerien stehen, sich um die eigene Achse drehen und dabei auch nach oben und unten blicken.“

Einen Moment, einen Eindruck im Ganzen zu erfassen, das ist – jeder wird das kennen – meist gar nicht so einfach und alles andere als selbstverständlich. „Steht man im Museum, betrachtet man das Gemälde vor sich. Vielleicht drängeln von hinten schon andere Besucher, man geht bald weiter und hat das Kunstwerk in seinem tatsächlichen Bezug zur Umgebung gar nicht richtig erlebt“, erläutert Uwe Jungherr. So ist das auch beim Lichtparcours.

„The Beat goes on“ – der Golf in der Oker nahe der Sidonienbrücke. Foto: Jungherr

Die Panorama-Fotografie ermöglicht also eine spezielle Wahrnehmung. „In diesem Jahr haben virtuelle Rundgänge noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen“, meint der Fotograf – auch wenn man am Monitor die besondere Atmosphäre eines Museums, auch die Gerüche und das Raumgefühl, natürlich nicht 1:1 nachbilden kann. Doch wer weiß schon, ob in Zukunft noch so viel gereist wird, auch aus Umweltgründen, und ob sich eine exklusive Ausstellung in New York oder an jedem anderen Ort der Welt nicht auch gut mit 360-Grad Panoramen erleben lässt.

Apropos Umwelt und Natur. Der Jubiläums-Lichtparcours 2020 mit allen neuen Kunstwerken und den vier Dauerinstallationen ist auf Uwe Jungherrs Internetseite 360-grad-panorama.de in 24 verschiedenen Abbildungen abrufbar, teilweise sind auch Videos und Geräusche abrufbar. Mit dabei ist auch ein Panorama der beleuchteten Hasen, die nur an drei Tagen Ende August am Obelisken am Löwenwall zu sehen waren.

Jedes Panorama besteht aus bis zu 21 Aufnahmen. Belichtet wird jedes einzelne Bild zwischen 1/15 und 60 Sekunden. Doch ein Panorama entsteht erst später am Computer daraus. „Ein Objekt vor Ort aufzunehmen, dauert bis zu zwei Stunden, das spätere Bearbeiten dauert noch viel länger“, berichtet Uwe Jungherr und sagt: „Ein Rundum-Panorama ist ein ganzheitlicher Eindruck, der dauerhaft bleibt.“

Die Rundum-Panoramen vom Lichtparcours 2020 sind im Internet auf der Seite 360-grad-panorama.de unter der Rubrik „Galerie“ zu finden.