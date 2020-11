Vier Taubenschläge: Heimat für Braunschweigs Stadttauben

Die seit Jahren in der Stadt herum vagabundieren Stadttauben sollen heimisch werden und eigene Taubenschläge erhalten, in denen sie kontrolliert leben und auch artgerecht versorgt werden können. Das ist Bestandteil eines Taubenkonzepts, das die Stadt derzeit erarbeitet. Das Elend der herrenlosen Stadttauben, es handelt sich zumeist um Abkömmlinge entflogener Brieftauben, könnte damit deutlich gelindert werden.

Die jetzige Situation: Die Vögel irren auf ihrer Futtersuche durch die City, verletzen sich dabei zum Teil schwer – und nehmen meist nicht artgerechte Nahrung auf, was zu Erkrankungen des Darmtraktes führen kann und zu Durchfällen, die Gehwegplatten überziehen, Motorhauben und Autodächer.

Der Verein Stadttiere Braunschweig, der sich um die Not der Tiere kümmert, hatte der Stadt unlängst einen Konzeptentwurf mit sechs möglichen Standorten von Taubenschlägen vorgelegt.

Wo sollen die Taubenschläge hin?

Nach erster Prüfung will die Stadt nun vorerst vier Standorte prüfen:

– Wallstraße,

– Altstadtmarkt und

– Rathaus.

– Anschließend nimmt die Stadt dann den Standort Mühlenpfordtstraße/Rebenring ins Visier.

Sollte sich eine positive Wirkung zeigen, sollen anschließend weitere Standorte diskutiert werden.

Die Nutzung von vorhandenen Dachstühlen mit Einbau einer Grobspanplattenkonstruktion soll als eine kostengünstigere Variante für Taubenschläge gegenüber einer Containerlösung geprüft werden.

Was ist mit den Fütterungen?

Mit Etablierung der einzelnen Standorte sollen auch entsprechend die Fütterungen im Stadtgebiet sukzessive zurückgefahren werden. Die ent­sprechende Ausnahme/Duldung vom generellen Fütterungsverbot würde entsprechend wieder zurückgenommen, heißt es.

… und die Kosten?

Das Stadttaubenprojekt ist und bleibe aber ein Projekt des Stadttiere Braunschweig und wird auch vom Verein eigenständig durchgeführt, stellt die Stadt klar.

Die Finanzierung könnte zum Teil (einmalige Kosten für die Errichtung der zunächst 3 bis 4 Taubenschläge sowie eventuelle Miet- oder Pachtkosten), vorbehaltlich politischer Beschlüsse und finanzieller Haus­haltsmittel, über eine institutionelle Förderung aus einem Tierschutzfördertopf bezu­schusst werden. Es stehe dem Verein dadurch offen auch weitere Sponsoren hinzu­zugewinnen.

Bei der Höhe der institutionellen Förderung sei zu beachten, dass allen Natur­schutzvereinen/Umweltverbänden gemeinsam lediglich eine Summe in Höhe von maximal 50 Prozent des betreffenden Umweltschutz-Fördertopfes (= 105.000 Euro) also maximal 52.500 Euro als institutionelle Förderung jährlich zur Verfügung gestellt werde.

Was tut die Stadt noch für die Tauben?

Folgender Hinweis soll auf der Internetseite der Stadt Braunschweig eingestellt werden: Verletzt aufgefundene wildlebende Tiere können jeder praktizierenden Tierärztin oder jedem praktizierenden Tierarzt zur Behandlung übergeben werden. Dabei sei zu beachten, dass der Tierarzt berechtigt ist, von der Auftrag gebenden Person die Bezahlung der Behandlungskosten zu verlangen. Alternativ werden verletzte Tiere im Tierheim des Tierschutzvereins Braunschweig entgegengenommen.

Und das Taubenhaus?

Der Taubenschlag an der Salzdahlumer Straße werde weiterhin gut angenommen, teilt der verein Stadttiere mit. „Über die verbrauchte Futtermenge können wir berechnen, wie viele Tauben sich im Schlag aufhalten. Das sind aktuell zwischen 40 und 50 Tiere“, so Vorsitzende Beate Gries. Parallel dazu zähle man regelmäßig die Tauben, die unter der Brücke sitzen. „Bei der letzten Zählung am 1. November waren es 97 Tiere. Das sind 50 Tiere weniger als im Februar dieses Jahres.“

Insgesamt seien 113 Tiere weniger unter der Brücke gezählt worden als bei der ersten Zählung im September 2018. Davon seien 8 Tauben einem Greifvogel zum Opfer gefallen und 21 im Winter 2019/20 an der Paramyovirose verstorben. Gries: „Zurzeit sind alle Tauben im Schlag bei guter Gesundheit. Die letzte Untersuchung der Kotproben im Oktober hat keine Auffälligkeiten gezeigt.“