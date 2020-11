Sexueller Übergriff auf ein Kind in Braunschweiger Schwimmbad

Es sollte ein unbeschwerter Ausflug mit den Kindern ins Schwimmbad werden – doch der Tag endete auf der Polizeiwache. Eine Mutter schilderte am Mittwoch vor dem Landgericht Braunschweig besagten Tag im Juni, als ihr neunjähriger Sohn in der Gemeinschaftsdusche des Schwimmbades offenbar Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde.

Angeklagt ist ein 57-jähriger Braunschweiger. Nach der Zeugenaussage einer Mitarbeiterin des Gliesmaroder Bades handelt es sich um einen Stammgast des Schwimmbades. Der Mann ist mehrfach einschlägig vorbestraft. Nun wird ihm laut Anklage vorgeworfen, am 27. Juni sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen zu haben.

Der Mann habe ihm mit seinem Körper den Weg aus der Dusche versperrt

Der Drittklässler war mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder baden gewesen. Während die Mutter mit dem jüngeren Kind anschließend in den Damen-Duschraum ging, ging der Neunjährige allein zu den Herrenduschen. Er stellte sich unter die Einzeldusche, die mit einer Mauer vom großen Duschraum getrennt ist. Was dann geschah, schilderte der Junge später in einer Videovernehmung: Der Angeklagte sei zu ihm in die Einzeldusche gekommen, habe ihn gefragt, ob er ihm die Badehose ausziehen dürfe. Der Junge habe das abgelehnt und sich selbst die Hose ausgezogen, um sich einzuseifen.

Das aber habe der Mann dann ungefragt übernommen. Am ganzen Körper habe er den Neunjährigen eingeseift, einschließlich Po und Genitalien. Der Mann sei dabei nackt gewesen und habe ihm mit seinem Körper den Weg aus der Dusche versperrt; der Junge ließ das Einseifen über sich ergehen. Dann soll der Angeklagte gefragt haben, ob der Junge nun ihn einseifen wolle. Er habe das verneint und sei in einem günstigen Moment unter der Dusche weggeschlüpft.

Der Junge vertraute sich gleich nach dem Vorfall seiner Mutter an

Die Mutter wartete unterdessen mit dem kleineren Sohn vor der Tür des Duschraums und wunderte sich, warum ihr Großer diesmal so lange brauchte. Gerade, als der jüngere Bruder nachschauen wollte, wo er blieb, kam der Junge aus der Dusche. „Er guckte ganz komisch und erzählte mir sofort, was passiert ist“, so die Mutter vor Gericht. Sie handelte besonnen, sprach den Mann an, als dieser aus dem Duschraum kam. „Er sagte, er habe meinem Sohn nur beim Haarewaschen geholfen“, erinnert sich die Frau: „Dann drehte er sich sofort um und ging in die Umkleide.“ Doch sie glaubte nicht ihm, sondern ihrem Sohn und informiert unmittelbar die Mitarbeiterin an der Kasse und den Schwimmmeister über den Vorfall. Gemeinsam hielt man den Beschuldigten auf, bis die Polizei vor Ort war.

Der Angeklagte befindet sich seitdem wegen Wiederholungsgefahr in U-Haft. Als es vor Gericht um seinen persönlichen Lebenslauf und seine Aussage zu den Vorwürfen ging, beantragte der Angeklagte den Ausschluss der Öffentlichkeit. Die 2. Große Strafkammer gab dem Antrag statt und verwies auf den Schutz vor Einblicken Außenstehender in das Intimleben des Angeklagten.

Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt. Unter anderem werden ein Sachverständiger sowie eine weitere Zeugin angehört. Das Urteil wird für Freitag erwartet.