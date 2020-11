Tchibo in Braunschweig will Laden in neuer Burggasse – oder Geld

Der geplante Bau der Burggasse, der eigentlich bereits vor rund zwei Jahren beginnen sollte, verzögert sich weiter. Die Fronten zwischen der Eigentümerin der jetzigen Passage, der Immobiliengesellschaft Hutfiltern GmbH, und dem letzten verbliebenen Mieter Tchibo sind weiter verhärtet.

Das zeigte sich am Dienstag bei der Berufungsverhandlung gegen ein Landgerichtsurteil vom 19. Dezember vergangenen Jahres vor dem 8. Zivilsenat am Oberlandesgericht (OLG).

Was besagt das Urteil?

In dem besagten Urteil hatte das Landgericht der Klage der Ladenbetreiberin Tchibo weitgehend stattgegeben. Es untersagte jegliche Abrissarbeiten im Einkaufszentrum sowie die Sperrung des Durchgangs bis zum Ablauf des Mietverhältnisses am 31. März 2023. Tchibo ist seit 1982 Mieterin in der Burgpassage.

Für den Fall der Zuwiderhandlung wurde ein Ordnungsgeld festgelegt. Aus dem Mietvertrag, so das Gericht, ergebe sich für Tchibo keine Duldungspflicht für irgendwelche Abrissarbeiten.

Was will der Kläger?

Die im Dezember 2019 unterlegene Hutfiltern GmbH hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Ihr geht vor allem um eines: dass man, wie im Urteil festgestellt, bereits im Juli 2018, kurz nach Schließung der Passage, mit ersten Abrissarbeiten begonnen habe.

Tatsächlich, so der Anwalt vor dem OLG, habe es sich um eine mietvertraglich zulässige Statik-Untersuchung der Deckenkonstruktion am Hutfiltern-Eingang gehandelt, eine reine Unterhaltungsmaßnahme, die vom Mieter zu dulden sei. Der wiederum beharrt auf anders lautende Aussagen des Investors in den Medien.

Besteht Wiederholungsgefahr?

Während der rund zweistündigen Verhandlung ging es am Dienstag vor allem um eine Frage: Besteht Wiederholungsgefahr, was den angeblich begonnenen „Abriss“ betrifft? Hätte der Vermieter eigenmächtig, ohne Zustimmung, mit dem Abriss begonnen, könnte diese praktisch jederzeit bestehen: Das würde Tchibo ermöglichen, jederzeit einen strafbewehrten sogenannten vorbeugenden Unterlassungsanspruch gerichtlich zu erwirken. Und einen solchen, das wurde deutlich, will die Vermieterseite auf gar keinen Fall akzeptieren.

Tchibo wiederum machte deutlich, dass dem Unternehmen in erster Linie an einer vertraglich fixierten Fortsetzung des Mietverhältnisses auch in der neuen Burggasse gelegen sei. Für den Fall, dass dies nicht zustande komme, erwarte man einen hohen Schadenersatz, der vorab vertraglich festzulegen sei, ebenso wie die Umsatzeinbußen seit Juli 2018.

Das OLG kündigte eine Entscheidung für den 3. Dezember an. Im Dezember wird vor dem Landgericht zudem eine Tchibo-Klage verhandelt. Es geht darin um die Rückforderung erlittener Umsatzeinbußen.

