Immer wieder fahren Autofahrer in der Fußgängerzone über die Friedrich-Wilhelm-Straße, um in die Münzstraße abzubiegen.

Was tun, wenn Schilder nicht reichen, um ungewollte Entwicklungen im Straßenverkehr zu verhindern? Eine Untersuchung der Stadt Braunschweig ergab: An der Münzstraße sind eklatante Miss-Stände zu beobachten. In der Diskussion ist, dort mit versenkbaren Pollern das Falschfahren zu verhindern.

Diese unerwartete Wendung nahm eine Diskussion im Planungsausschuss. Auslöser war: Braunschweigs Taxifahrer hatten heftig dagegen protestiert, dass zwar die Busse der BSVG über die Friedrich-Wilhelm-Straße fahren und links in die Münzstraße abbiegen dürfen, nicht aber die Taxifahrer. Schwer wog der Einwand der Polizei gegen diesen Wunsch: Fahren dort Taxen, könnte das Autofahrer ermutigen, das Durchfahrt-Verbot zu missachten und zu Falschfahrern zu werden. Im vergangenen Jahr begann ein Test. Zusätzlich wurde ein Vorher-Nachher-Vergleich angestellt: Im Juni 2019 und September 2020 wurden die Falschfahrer gezählt. Ergebnis: Die Zahlen weichen nur unerheblich voneinander ab: „Die befürchteten negativen Effekte durch private Pkw sind ausgeblieben.“ Die gute Nachricht für Taxifahrer: „Aus diesen Gründen wird an der bestehenden Verkehrsregelung festgehalten.“ 164 Falschfahrer wurden gezählt Allerdings: Nur von der Friedrich-Wilhelm-Straße aus kann man links in die Münzstraße einbiegen. Und die Friedrich-Wilhelmstraße ist Fußgängerzone. Zwischen 6 und 22 Uhr, so das Ergebnis der Stadt Braunschweig, wurden im September 164 Falschfahrer gezählt. Rein rechnerisch setzte sich alle sechs Minuten ein Autofahrer über das Durchfahrt-Verbot hinweg. Ob das so bleiben solle, fragte Lisa-Marie Jalyschko (Grüne) nach. Sie fordert Nachbesserungen mit versenkbaren Pollern. Nicht unbedingt an der Münzstraße selbst. Sondern am Friedrich-Wilhelm-Platz und am Bankplatz, von wo aus sich die Falschfahrer in Richtung Münzstraße auf den Weg machen. Reichen Schilder nicht aus, um das Falschfahren zu verhindern, wird es freilich teuer. 550 000 Euro kostete es im Jahr 2016 insgesamt, die Buslinie 418 vom Raffturm Richtung Lamme zu verlängern. Um zu verhindern, dass auch Autofahrer die Strecke als Abkürzung zur Bundesstraße 1 nutzen, wurde am Raffturm eine sogenannte Bus-Schleuse gebaut. Busse mit breitem Radstand können sie passieren. Autos nicht. Poller-Technik hat sich verbessert Auch damals stand zur Debatte, keine Bus-Schleuse zu bauen, sondern mit versenkbaren Pollern die Durchfahrt für Unbefugte zu sperren. Die Bauverwaltung lehnte ab. Zu groß schien das Risiko, dass technische Defekte, besonders Vandalismus, die Durchfahrt von Bussen verhindern. Im Planungsausschuss ließ Baudezernent Hans-Georg Leuer nun erkennen, dass es offenbar keine grundsätzlichen Bedenken im Rathaus mehr gegen versenkbare Poller gibt. Leuer: „Die Technik der versenkbaren Poller hat sich deutlich verbessert.“ Was allerdings nicht heißt, dass in der Fußgängerzone demnächst mit versenkbaren Pollern nachgebessert wird. Gelder dafür sind im Haushalt 2021 nicht vorgesehen. Seitens der Grünen meinte Jalyschko: „Wir werden nichts fordern, ohne die Folgen zu kennen. Sollte im nächsten Jahr eine Strategie entwickelt werden, müsste die außerdem mit dem Bezirksrat der Innenstadt noch abgestimmt werden.“