Braunschweig: Waldnutzung und Naturschutz – ein Widerspruch?

In der Buchhorst werden zurzeit etliche Bäume gefällt. BZ-Leser Helmut Rösner, Mitglied der Baumschutzinitiative, übt daran starke Kritik: „Mein Eindruck ist, dass dort sehr massiv und überzogen eingegriffen wird. Es geht um viele große alte Bäume, darunter 100-jährige Eichen. Die Harvester haben Wege beschädigt und tiefe Schneisen im Wald hinterlassen.“

Der Wald dürfe keine Holzplantage sein, also nicht nur wirtschaftlich genutzt werden, betont er, sondern habe doch auch eine Schutzfunktion für Mensch und Umwelt sowie eine Erholungsfunktion. „Gerade mit Blick auf die Klimakatastrophe müssen wir unsere Wälder schonen, um mehr Verdunstungsräume zu haben.“

Wälder sind Teil des Stiftungsvermögens

Adressat seiner Kritik ist die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Zu ihrem Vermögen gehören neben Klöstern und Klostergütern, Erbbaugrundstücken und Mietgebäuden vor allem landwirtschaftliche Flächen und Wälder. Darunter sind auch große Teile der Buchhorst in Riddagshausen.

Zuständig war dort viele Jahre Burkhard Röker als Revierleiter der Stiftungsförsterei Lappwald, vor Kurzem hat Peggy Noack diesen Posten übernommen. Gemeinsam erklären die beiden vor Ort im Wald einige Grundlagen des Vorgehens der Stiftung.

„Wir ernten, was unsere Vorfahren vor 180 Jahren gepflanzt haben“

„Die Stiftung lebt von den Erträgnissen ihrer Liegenschaften“, sagt Röker. „Der Stiftungswald steuert dazu einen kleinen Teil bei.“ Oberstes Prinzip dabei: den Wald nachhaltig nutzen. „Es macht doch gar keinen Sinn, alles auf einmal zu ernten und den nachfolgenden Generationen nichts zu hinterlassen. Wir ernten heute das, was unsere Vorfahren vor 180 Jahren gepflanzt und dann gepflegt haben.“

In der Buchhorst werde jetzt der Zuwachs der letzten zehn Jahre geerntet, vor allem Eichen, Buchen und Hainbuchen. „Wir sind jetzt also das erste Mal seit mindestens zehn Jahren hier tätig“, so Röker. Das Holz gehe vor allem in die Möbelindustrie: Parkett, Dielenholz, Furniere und Treppenstufen.

„Die Waldböden müssen sich selbst wieder regenerieren“

Zum Einsatz der Harvester erläutert er, dass dieser systematisch und so zurückhaltend wie möglich erfolge. „Die Waldböden müssen sich selbst wieder regenerieren. Würmer, Asseln und viele andere sorgen für die Bodenfruchtbarkeit. Deshalb legen wir seit 30 Jahren eine systematische Feinerschließung, also Rückegassen, in unsere Bestände, um die Räume zwischen den Gassen nicht mehr zu befahren und zu verdichten.“

Und deswegen zahle die Stiftung den Holzrückern zum Beispiel auch Zuschläge in Beständen, in denen die Rückegassen Abstände von 40 Metern haben. Denn bei diesen Abständen sei es aufwendiger, das Holz rauszuholen, als bei geringeren Abständen.

„Die Sorge der Naturschützer ist ja außerdem, dass wir den Wald komplett ausräumen“, ergänzt Peggy Noack. „Aber das machen wir nicht. Das Kronenholz bleibt liegen. Somit bleibt viel Biomasse im Wald als Biotop für Vögel, Käfer und andere Insekten.“

Holz als Ersatz für Kunststoff und Stahl begehrt

Zugleich sei Holz aber ein begehrter nachwachsender Rohstoff, auch zunehmend als Ersatz für Kunststoff und Stahl. „Das muss ja irgendwo herkommen“, sagt Noack. „Es macht doch keinen Sinn, die Wälder hier komplett aus der Nutzung zu nehmen und dann Holz zum Beispiel aus Ländern zu importieren, wo es keine nachhaltige multifunktionale Forstwirtschaft gibt, oder aus Ländern, wo es auf riesigen Flächen wirklich nur Holzplantagen gibt und aus Forstschutzgründen Insektizide aus Flugzeugen versprüht werden.“

Die Multifunktionalität des Waldes in Deutschland – also die Kombination aus Nutzfunktion, Schutzfunktion und Erholungsfunktion – ist aus Sicht der beiden Förster der beste Ansatz, um alle Interessen unter einen Hut zu bringen.

Ziel: nachhaltige und naturnahe Waldwirtschaft

Röker verweist auf das Programm zur „Langfristigen Ökologischen Waldentwicklung“, kurz LÖWE. Es wurde 1991 in Niedersachsen für den Landeswald eingeführt. Die Stiftung habe die LÖWE-Grundsätze auch für sich übernommen, sagt er. Ziel dieses Programms sind laut den Landesforsten ungleichaltrige, strukturreiche Wälder aus standortgemäßen Baumarten, die sich natürlich verjüngen. Es geht um eine nachhaltige und naturnahe Waldwirtschaft.

Ein wichtiger Aspekt des LÖWE-Konzepts ist zum Beispiel der Erhalt alter Bäume, die Lebensraum für viele Arten darstellen, sogenannte Habitatbäume. Pro Hektar sollen fünf solcher Bäume erhalten werden, also fünf Prozent der Bäume, die eigentlich für die Holzwirtschaft infrage kommen.

„Diese Habitatbäume sind allerdings nicht auf den Freistand eingestellt, also darauf, dass sie irgendwann nur noch von jüngeren und kleineren Bäumen umgeben sind“, erläutert Röker. „Das heißt, im Zuge der Waldverjüngung sterben viele dieser Einzelbäume ab, weil sie zum Beispiel bei Sturm viel anfälliger sind. Wir nehmen daher keine Einzelbäume aus der Bewirtschaftung heraus, sondern zusammenhängende Flächen – das sind insgesamt fünf Prozent.“

Eichen im Alter von 180 bis 250 Jahren

Peggy Noack betont, dass damit lebensfähige Altholzinseln geschaffen werden: „Die Bäume erreichen ihre natürliche Lebensgrenze, und wenn sie zusammenbrechen, bleiben sie liegen.“ Auch in der Buchhorst gebe es so einen Bereich, darunter Eichen im Alter von 180 bis 250 Jahren. Dort leben ihr zufolge zum Beispiel streng geschützte Eremitenkäfer – verborgen in den Höhlen von rund 20 Bäumen.

Noacks und Rökers halten die Altholzinseln für eine gute Lösung. Für beide ist allerdings auch klar: Wenn es einen gesellschaftlichen Anspruch gibt, noch mehr Wald aus der Nutzung herauszunehmen, dann müsse es dafür im Privat- oder Stiftungswald auch Entschädigungen geben.

In diesem Zusammenhang weist Röker auf das „Urwaldprojekt“ des Förderkreises Umwelt- und Naturschutz (FUN) Hondelage hin. In Kooperation mit der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz sollen dort durch bürgerschaftliches Engagement 12,5 Hektar Eichenwald aus der Nutzung genommen werden. Wer mithelfen möchte, den Hondelager Wald zu erhalten, kann dies zum Beispiel durch eine Spende oder mit einer Patenschaft für einen speziellen Baum tun.