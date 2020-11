Jutta und Ingo Horn sind seit 53 Jahren verheiratet. Das Leben hat die Senioren aus Gliesmarode zusammengeschweißt. Und daran hat auch die schwere Krankheit von Jutta Horn nichts geändert. Doch wie bleibt man dennoch gemeinsam mobil? Ingo Horn hat ein Spezialfahrrad gekauft.

Dass sie gemeinsam mit den Fahrrad unterwegs waren, das ist schon lange her. Zehn Jahre. Die Zeit gehört zu den schönen Erinnerungen. Seine Frau, sagt Horn, dürfte damals wohl zu den ersten E-Bike-Fahrerinnen Braunschweigs gehört haben. Doch dann begann die schlimme Krankheit. „Alzheimer. Mittlerweile Stufe 4. Das Gleichgewichtsgefühl ging sehr schnell verloren. An gemeinsame Radtouren war nicht mehr zu denken“, so der 79-Jährige. Sein eigenes Rad verstaubt seit Jahren im Keller.

Kein Wunder. Die Pflege fraß die Freizeit auf, die ihm sein Elektro-Geschäft an der Berliner Straße ließ. Doch „Funk Horn“und zuletzt „Funk“ ist seit April Geschichte. Corona sorgte zudem dafür, dass die Tagespflege für seine Frau Pause machte. Tagespflege für seine Frau ist mittlerweile aber auch Geschichte. Das macht Horn nun selbst. „Doch man muss auch raus an die Luft und etwas Bewegung haben.“

Spaziergänge seien kompliziert, sagt er. Die tückische Krankheit lasse mitunter die Orientierung so versagen, dass die eigene Haustür nicht wiedererkannt wird. Doch bis er eine Lösung fand, damit sie gemeinsam mehr als nur die unmittelbare Nachbarschaft sehen, es sollten noch Monate vergehen.

Ein besonderes Lastenrad wird gekauft

Klar sei zwar gewesen: Ein Lastenrad sollte her. Aber natürlich keins mit Kasten, in dem Kinder mitfahren. Wie sollte Jutta Horn ein- und aussteigen? Sie ist 80 Jahre alt. Als unerwartet mühsam entpuppte sich die Recherche:. „Zwischenzeitlich dachte ich sogar an Selbstbau. Wer weiß denn, dass man nur nach Rollstuhl-Fahrrädern suchen muss?“ In solchen Rädern fahre auch seine Frau, obwohl sie keinen Rollstuhl benötige, ganz bequem mit.

Das Angebot ist gleichwohl überschaubar. Zudem: Gibt es einen Händler in Braunschweig? Der Preis spielt natürlich auch eine Rolle. Horn hat am Ende rund 8500 Euro gezahlt. „Das ist ein Kleinwagen-Preis, aber längst noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es geht noch teurer.“

Ein Elektromotor sorgt für den Antrieb

Doch das Geld war es ihm Wert, nun auch mal gemeinsam bis zum Südsee fahren zu können. Wobei ihn seine Frau unterwegs oft mahnt: „Ingo, fahr langsam!“ Tatsächlich, sagt Horn, sei es verblüffend, wie mühelos der Elektro-Motor die rund 200 Kilogramm Gesamtgewicht beschleunige. Man müsse lernen, Maß zu halten.

Dreirad sei er zuvor auch noch nie gefahren. Gewöhnungssache. Der Wendekreis ­– riesig. Gut, dass es einen Rückwärtsgang gibt. Und auch das Lenken will gelernt sein. Obwohl seine Frau zierlich ist, liegt viel Gewicht auf der Vorderachse. Horn, von stattliche Gestalt, sagt: „Lenken ist wirklich Arbeit. Die Federung macht die Lenkung außerdem schwammig.“ Ist der Radweg gewölbt, damit Regen zu den Rändern fließt, „dann muss man richtig aufpassen. Ist der Radweg dagegen topfeben, dann ist alles fein und geht mühelos.“

Verbesserungen sollen erfolgen

Mittlerweile steht für ihn fest, dass es wohl Nachbesserungen wird geben müssen. Der Klettverschluss für den Sicherheitsgurt, der seine Frau hält, sei zwar praktisch. „Doch er lässt sich zu einfach öffnen.“ Das sei völlig in Ordnung, wenn die Mitfahrer auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Aber nicht bei Alzheimer-Kranken. Einen Bügel, an dem sich sein Frau festhalten kann, wünscht er sich auch.

Doch das habe Zeit, sagt Horn. Die Fahrrad-Saison sei für sie beendet. Er müsse an seine Frau denken. Viel zu kalt würde es ihr auf Ausflügen. Das Spezialrad kommt in die Garage. „Und bis zum Frühjahr habe ich eine Lösung gefunden, um für Verbesserungen zu sorgen.“