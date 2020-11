Stadt soll Liste der „Schandflecke“ in Braunschweig erstellen

Verwitterte, teils zersprungene Waschbetonplatten am Packhof, über denen Krähen und Tauben seit Jahren ihren Darm leeren. Aus der Zeit gefallene Brutalismus-Betonkübel hinter dem Fourside-Hotel, in denen nur Schotter liegt, aber nichts wächst. Klobige Betonpoller, an denen es bröckelt. An vielen Stellen präsentiert sich die City nicht als vorzeigbare Visitenkarte einer Einkaufs- und Touristenstadt.

Das soll sich ändern. Im Planungs- und Umweltausschuss forderte die Fraktion von Bündnis 90/Grüne die Verwaltung auf, Plätze oder Flächen in der Innenstadt zu identifizieren und zu benennen, die vordringlich aufgewertet und qualitätsvoller gestaltet werden sollen. „Ziel soll es dabei sein, die Aufenthaltsqualität der Innenstadt zu erhöhen und mehr Räume zu schaffen, an denen Menschen sich begegnen und sich auch ohne zwingend kommerzielle Angebote – zum Beispiel Cafes oder Restaurants – nutzen zu müssen, länger aufhalten können“, so der stellvertretende Ausschussvorsitzende Rainer Mühlnickel.

Das möchte die SPD

Die SPD schloss sich dem an, möchte sogar noch weiter gehen. Sie möchte,

– dass in Teilen der Fußgängerzone und angrenzender Areale graue Betonflächen zu attraktiven Grünbereichen umgestaltet werden, mit Blumenstelen, Rankpflanzen, Büschen sowie Pflanzkübeln mit Wildblumen.

Ein verwitterter Pflanztrog vor dem Welfenhof. Foto: Norbert Jonscher

– Zusätzlich sollen mehr öffentliche Sitzgruppen und Sitzgelegenheiten eingerichtet werden, um in einer attraktiven Umgebung mehr Verweilmöglichkeiten zum Ausruhen, Entspannen und Gedankenaustausch zu schaffen.

– Es könnten, schwebt der SPD vor, „kleine Grüninseln“ wie zum Beispiel Pocket-Parks und eine attraktive größere Blühfläche (zum Beispiel mit Dahlien) eingerichtet werden, um mehr Besucher geradezu anzulocken.

Rat entscheidet am 17. November

Die Ergebnisse seien den Ratsgremien vorzulegen, die dann über die Realisierung entscheiden sollen. Der Rat der Stadt wird sich in seiner nächsten Sitzung am 17. November abschließend mit dem Thema befassen und entscheiden, wie es weitergehen kann.

Bündnis 90/Grüne verweisen darauf, dass die Stadt bereits einige Projekte aus ihrer Sicht erfolgreich umgesetzt habe, zum Beispiel die Umgestaltung des Bankplatzes. Andere Projekte – wie die Umgestaltung des Hagenmarkts, der neue Pocket-Park an der Karrenführerstraße seien in der Planungsphase. Darüber hinaus gebe es jedoch zahlreiche andere Bereiche, die aus Sicht von Bündnis 90/Grüne im Moment nur wenig einladend seien und von einer Aufwertung sehr stark profitieren könnten. Dies gelte beispielsweise für die „Brutalismus-Kübel“ an der Ecke Schild/Höhe.

Auch die Kaufleute haben die City im Blick

Nicht nur das Einzelhandels- oder Gastronomieangebot entscheide über die Anziehungskraft der Innenstadt. Auch eine qualitätsvolle Gestaltung der öffentlichen Flächen und Plätze könne mit dazu beitragen, dass mehr Menschen diese Plätze nutzen, sich dort gerne aufhalten, länger dort verweilen und

Diese Betonpoller sind eher Stolpersteine. Foto: Norbert Jonscher / NJ

so gegebenenfalls auch die Möglichkeit zum Einkauf oder zur Einkehr in den umliegenden Geschäften oder Restaurants nutzen. Der Arbeitsausschuss Innenstadt (AAI) der Innenstadt-Kaufleute ist hier schon seit Jahren unterwegs, um gemeinsam mit der Stadt Optimierungen vorzunehmen. Ein aktuelles Beispiel: In der Schuhstraße, im Schatten des New Yorker-Gebäudes, wurden dieser Tage zwei Sitzbänke zum Verweilen aufgestellt.