CDU: Protest gegen Braunschweiger Bordell-Pläne zeigt Wirkung

Die SPD hatte vor dem Lockdown noch zur Diskussion um die Bordell-Pläne in die Brunsviga einladen dürfen. Die CDU hingegen musste umplanen: Ihr Bürgerdialog zum gleichen Thema fand in digitaler Form auf der Videoplattform Zoom statt. Rund 50 Interessierte verfolgten die Veranstaltung auf ihren Bildschirmen.

Ob es am Format lag, dass der Austausch zwischen Politik und Bürgern diesmal anders verlief? In der Brunsviga hatte Maskenpflicht geherrscht. Distanz halten war wichtig. Und auch der Dialog wirkte leicht unterkühlt, die Bürger stellten viele kritische Fragen. Hingegen schien die „Wohnzimmeratmosphäre“ beim Bürgerdialog im virtuellen Raum zu entspannen. Maximilian Pohler hatte keine Probleme, die sachliche Runde zu moderieren. Und dem Ratsfraktionsvorsitzenden Thorsten Köster blieben kritische Fragen weitgehend erspart.

Viele ist bereits geäußert worden

Wahrscheinlich ist aber auch einfach vieles schon oft geäußert worden in einer Debatte, in der jetzt alle auf das Ergebnis der Prüfung der Sperrbezirksverordnung seitens der Polizei warten. „Darauf allein wollen wir uns aber nicht stützen“, betonte Köster nochmals. Der Protest gegen die geplante Maßnahme habe in jedem Fall schon Wirkung gezeigt, so der CDU-Vertreter.

Einführend hatte die Diplompädagogin Luca Lehmann vom Verein Solwodi über das Thema Prostitution allgemein berichtet. Solwodi setzt sich für Frauen in Notsituationen ein. Dass darunter auch Prostituierte fallen, machte sie unmissverständlich klar. Die Schäden, die Frauen durch Prostitution erleiden würden, glichen denen von Folteropfern, so Lehmann. Es gehe immer um Macht und Gewalt. Der finanzielle Druck sei groß.

Werde eine Prostituierte an dem geplanten Standort vielleicht 100 Euro Tagesmiete für ein Zimmer zahlen, so müsse sie im Monat bei einem Preis von 30 Euro schon rund 70 Feier haben, um die Mietausgaben wieder hereinzubekommen.

Umgekehrt reibe sich der Besitzer der Immobilie die Hände: Bei geplanten 20 Zimmern kassiere er jährlich gut 700.000 Euro Miete und damit ein Vielfaches gegenüber möglichen anderen Nutzungen. Lehmann betonte, dass Solwodi gegen Bordelle allgemein sei, nicht nur speziell an diesem Standort.

Paar sammelt 300 Unterschriften gegen das Projekt

Lokal regt sich indes immer mehr Widerstand. Ein Paar aus der Max-Planck-Straße berichtete, dass es 300 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt habe. Und auch eine Anwohnerin aus der Straße Am Hasselteich berichtete, dass sie aktiv geworden sei.

Allerdings: Entschieden werden dürfte der Kampf auf anderem Terrain. Ein Teilnehmer kündigte an, dass die Anwälte der auf dem Nachbargrundstück wohnenden Familien mittlerweile Akteneinsicht genommen hätten. Mit den fertigen Widersprüchen sei eventuell nächste Woche zu rechnen.